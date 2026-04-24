Mujer es detenida por dirigir centro de recuperación postoperatoria ilegal en Miami

Auto de la Policía de Miami-Dade (Imagen de referencia)

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Una mujer de 50 años fue arrestada el jueves en Miami-Dade y acusada de dirigir una casa de recuperación postoperatoria ilegal, donde los pacientes pagaban $300 por noche por los servicios.

La detenida fue identificada como Yordanka Garcia-Olazabal, de 50 años.

Según reporte NBC Miami, la investigación comenzó tras una denuncia anónima que alertó sobre la prestación de servicios postquirúrgicos en una residencia privada ubicada en el bloque 12700 de Southwest 42nd Terrace, en Miami-Dade.

Al ejecutar una orden de allanamiento, los agentes hallaron a dos empleados que asistían a los pacientes con baño, vestimenta, alimentación, uso del baño, higiene personal, medicación y transporte, según el reporte de arresto.

También encontraron a 11 pacientes ingresados que declararon que pagaban por esos cuidados.

Garcia-Olazabal fue arrestada y trasladada a prisión bajo el cargo de operar una instalación de vida asistida sin licencia, según los registros judiciales.

Bajo la ley de Florida, cualquier establecimiento que ofrezca cuidados personales las 24 horas a más de dos residentes no emparentados debe contar con una licencia de Instalación de Vida Asistida otorgada por la Agencia para la Administración del Cuidado de Salud de Florida.

Operar sin esa licencia constituye un delito grave de tercer grado, y cada día de operación continua puede considerarse un cargo separado, con multas administrativas adicionales de hasta $5,000 por día en casos de peligro inminente.

El caso se suma a una serie de arrestos similares que las autoridades de Miami-Dade han realizado en los últimos meses contra operadores de casas de recuperación postoperatoria ilegales.

En marzo pasado, una hispana de 42 años fue arrestada por operar una casa ilegal en Hialeah donde cobraba entre $250 y $300 por noche, por servicios similares a los que ofrecía Garcia-Olazabal.

Anteriormente, la pareja cubana Marileydis Gómez y Lázaro González Bordao fue detenida también por cargos relacionados con la operación ilegal de una casa de recuperación postoperatoria.

Uno de los casos más trágicos vinculados a este tipo de establecimientos fue el de Ahmonique Miller, una madre de 28 años procedente de Las Vegas, quien perdió la vida en circunstancias relacionadas con los cuidados recibidos en una de estas instalaciones.