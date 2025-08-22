Arrestan a pareja de cubanos acusados de operar casa de recuperación quirúrgica ilegal en Miami-Dade

Vídeos relacionados:

Como parte de una ofensiva contra los centros de recuperación para pacientes de cirugía estética que operan sin licencia en el sur de Florida, la policía arrestó en las últimas horas a una pareja de nacionalidad cubana que presuntamente administraba de manera ilegal una casa de rehabilitación postoperatoria, en el oeste de Miami-Dade.

La detención de Marileydis Gómez, de 49 años, y Lázaro González Bordao, de 51, quienes dirigían Diamond Post Care Recovery Home, fue dada a conocer este jueves por las autoridades.

La pareja gestionaba la residencia junto con Yaiset del Pino Gómez, de 30 años, que se encuentra prófuga, según un informe policial citado por Local10 News.

Los agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade informaron que Diamond Post Care Recovery Home tenía licencia como negocio, pero no para funcionar como centro de vida asistida, según exige la ley. El inmueble está ubicado en la esquina de Southwest 75th Avenue y Florida Boulevard, en las afueras de los límites de la ciudad de Miami.

El miércoles, la policía ejecutó una orden de registro en el domicilio, donde encontraron a cuatro pacientes, junto a una empleada encargada de su atención.

La trabajadora declaró a las autoridades que Gómez le pagaba sólo 14 dólares por hora, en efectivo, por sus servicios. Por su parte, los pacientes dijeron que pagaron $ 300 por noche para recuperarse en el hogar.

Los agentes hallaron, además, cubos de basura repletos de residuos médicos desechados ilegalmente, incluidos objetos contaminados con materia fecal humana, sangre y orina, lo cual -alegaron- representa “un peligro biológico creíble y real para el bienestar y la salud públicos”.

Gómez fue detenida bajo los cargos de operar un centro de asistencia sin licencia, tirar basura, eliminar ilegalmente desechos peligrosos, no hacer un seguimiento de los residuos biomédicos y causar molestias perjudiciales para la salud.

Mientras tanto, los cargos contra González no habían sido confirmados por las autoridades, ni su foto estaba disponible en los registros policiales, señaló Local 10.

Ni las autoridades ni el canal televisivo precisaron la nacionalidad de los detenidos, dato que fue confirmado por CiberCuba.

Las autoridades de Florida han redoblado la fiscalización de las clínicas de tratamientos estéticos y casas de recuperación, en particular las que funcionan fuera de la ley, acción que constituye un delito grave de tercer grado.

La cubana Mónica García fue arrestada en Miami junto a su hija por operar sin licencia un centro de recuperación de cirugías estéticas y por el manejo inadecuado de residuos médicos en otra vivienda de Miami-Dade. La mujer negó las acusaciones.

En marzo pasado, Ahmonique Miller, una madre de 28 años originaria de Las Vegas, murió en una casa de recuperación postoperatoria en Miami tras someterse a un procedimiento estético en la clínica Avana Plastic Surgery.

