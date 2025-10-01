Destino anuncia demanda millonaria contra Otaola: Esta es la razón

Foto © Captura de video de YouTube de Destino Tolk y Cubanos por el Mundo

La enemistad entre Destino Positivo y Alexander Otaola crece por días: el influencer dominicano Destino Tolk acaba de anunciar que demandará al cubano por tres millones de dólares por unas declaraciones que hizo en su programa.

En un video publicado en sus redes sociales, Destino recordó que su abogado Karel Suárez, le ha ganado ya otras peleas a Otaola y a su abogada, y expresó que ahora le quitará tres millones.

"El alcalde me acusó prácticamente de narco", expresó en su cuenta de TikTok.

La nueva disputa tiene su origen en unas palabras de Otaola durante la entrevista que le hiciera a Abejas Meme.

En aquella ocasión, Otaola aseguró que el presentador cubano Frank Abel -quien hasta julio pasado formó parte del equipo de Destino- no va a su show El Mañanero porque él no les da drogas a sus invitados.

"Él no viene porque aquí no hay una raya de Perico, no hay nada, nosotros no somos como Destino que le incitamos ese tipo de cosa", dijo el influencer cubano.

Lo más leído hoy:

En respuesta, el dominicano señaló en sus redes que esa es una acusación grave y que interpondrá una demanda.

"En pocas palabras, él me dijo que yo le daba droga a Frank Abel para que trabaje aquí, que prácticamente eso es un intercambio", subrayó.

Por su parte, Otaola no se mostró en absoluto preocupado por la anunciada reclamación.

"Ay, Destino está promocionando una bebida energizante y necesita escándalo conmigo porque el único que le vende su programa soy yo", afirmó.

En julio, Frank Abel anunció su renuncia voluntaria al programa Destino Tolk y su retiro de los medios de comunicación, debido a que afronta una etapa personal compleja que incluye problemas de salud, un proceso judicial en la corte de Migración y nuevos proyectos en su vida sentimental.

"A raíz de todo lo que ha sucedido, a raíz de que yo salí del hospital, de lo que muchos medios de comunicación que quieren tergiversar la verdad, que quieren aplastar a uno, que yo todavía no entiendo por qué, yo decidí tomarme un descanso", dijo el locutor.

"Mis nervios no me dan para venir a grabar con la preocupación que tengo, segundo yo estoy atendiéndome médicamente, tercero esto es un trabajo que a mí me apasiona y me gusta pero yo necesito tomarme un tiempo con mi familia con el apoyo más verdadero", explicó entonces.

El influencer dominicano enfatizó que Frank Abel seguía formando parte del proyecto y que las puertas del programa permanecerán abiertas para él cuando decida regresar.

Preguntas frecuentes sobre la demanda de Destino contra Alexander Otaola