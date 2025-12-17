¡Cuesta 14 veces lo que gana un cubano! Aparece auto de lujo por las calles de la isla y las redes estallan

Un video publicado en TikTok por el usuario @descubriend0cuba ha generado revuelo entre los internautas al mostrar un Chevrolet Camaro ZL1 rodando por una calle cubana, un automóvil deportivo de lujo que muy pocos pueden imaginar ver dentro de la isla.

En las imágenes, el imponente vehículo color rojo con matrícula particular circula tranquilamente, mientras en el texto del video se lee: “L220a pero con mi ZL1 ya en Cuba”.

Los comentarios no tardaron en llegar, muchos con tono de incredulidad y sarcasmo ante la presencia de un auto de este nivel en el contexto cubano.

“Y en USA en un Toyota del 2004”, escribió un usuario, mientras otro dudaba de la autenticidad del modelo asegurando: “A otro con ese cuento, eso es un SS con bumper de conversión a ZL1”.

Otros internautas se preguntaron cómo es posible mantener y abastecer un vehículo así en medio de la crisis económica y energética del país.

“Escucha cómo suena eso con la gasolina de Cuba. Tienen que dar la receta en qué trabajan aquí, porque importar esos carros cuesta fácil unos 30 mil dólares, sin contar lo que vale ese deportivo”, comentó un usuario.

También hubo quienes cuestionaron la disponibilidad de piezas de repuesto para este tipo de autos: “¿Dónde irán a comprar los repuestos?”, se lee entre las respuestas.

El Chevrolet Camaro ZL1, considerado uno de los modelos más potentes de la marca, tiene un motor V8 de más de 600 caballos de fuerza y un precio base en Estados Unidos que supera los 70.000 dólares, una cifra inalcanzable para la mayoría de los cubanos, cuyo salario promedio estatal ronda los 5.000 pesos cubanos mensuales (menos de 20 dólares al cambio informal actual).

La aparición de este tipo de autos de lujo en Cuba ha sido motivo de debate en los últimos años, especialmente cuando el país atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, con apagones, escasez de combustible y transporte público colapsado.