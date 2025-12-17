¡Cuesta 14 veces lo que gana un cubano! Aparece auto de lujo por las calles de la isla y las redes estallan

Un video publicado en TikTok por el usuario @descubriend0cuba ha generado revuelo entre los internautas al mostrar un Chevrolet Camaro ZL1 rodando por una calle cubana, un automóvil deportivo de lujo que muy pocos pueden imaginar ver dentro de la isla.
En las imágenes, el imponente vehículo color rojo con matrícula particular circula tranquilamente, mientras en el texto del video se lee: “L220a pero con mi ZL1 ya en Cuba”.
Los comentarios no tardaron en llegar, muchos con tono de incredulidad y sarcasmo ante la presencia de un auto de este nivel en el contexto cubano.
“Y en USA en un Toyota del 2004”, escribió un usuario, mientras otro dudaba de la autenticidad del modelo asegurando: “A otro con ese cuento, eso es un SS con bumper de conversión a ZL1”.
Otros internautas se preguntaron cómo es posible mantener y abastecer un vehículo así en medio de la crisis económica y energética del país.
“Escucha cómo suena eso con la gasolina de Cuba. Tienen que dar la receta en qué trabajan aquí, porque importar esos carros cuesta fácil unos 30 mil dólares, sin contar lo que vale ese deportivo”, comentó un usuario.
También hubo quienes cuestionaron la disponibilidad de piezas de repuesto para este tipo de autos: “¿Dónde irán a comprar los repuestos?”, se lee entre las respuestas.
El Chevrolet Camaro ZL1, considerado uno de los modelos más potentes de la marca, tiene un motor V8 de más de 600 caballos de fuerza y un precio base en Estados Unidos que supera los 70.000 dólares, una cifra inalcanzable para la mayoría de los cubanos, cuyo salario promedio estatal ronda los 5.000 pesos cubanos mensuales (menos de 20 dólares al cambio informal actual).
La aparición de este tipo de autos de lujo en Cuba ha sido motivo de debate en los últimos años, especialmente cuando el país atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, con apagones, escasez de combustible y transporte público colapsado.
Preguntas frecuentes sobre autos de lujo en Cuba
¿Cómo puede un auto de lujo como el Camaro ZL1 circular en Cuba?
La importación y circulación de autos de lujo en Cuba es compleja debido a las restricciones gubernamentales y los altos costos. Sin embargo, algunos vehículos logran entrar por vías especiales o a través de personas con alto poder adquisitivo, a menudo vinculadas a la élite económica del país. Estos autos suelen ser objetos de polémica por la desigualdad que representan en un contexto de crisis económica y escasez.
¿Cómo se abastece de gasolina un auto deportivo en Cuba?
Abastecer de gasolina a un auto deportivo en Cuba es un desafío debido a la escasez de combustible que enfrenta la isla. Los propietarios de estos vehículos suelen depender de fuentes privadas o del mercado negro para conseguir combustible, lo cual incrementa los costos de mantenimiento y operación de estos autos significativamente.
¿Por qué generan tanto debate los autos de lujo en Cuba?
Los autos de lujo generan debate en Cuba por la disparidad económica que representan. Mientras una minoría puede darse el lujo de importar y mantener estos vehículos costosos, la mayoría de la población enfrenta dificultades económicas, escasez de recursos básicos y un sistema de transporte público colapsado. La presencia de estos autos resalta las desigualdades y privilegios en el contexto cubano actual.
¿Es posible mantener un auto de lujo en Cuba?
Mantener un auto de lujo en Cuba es extremadamente complicado debido a la falta de piezas de repuesto y los altos costos de mantenimiento. Los propietarios deben recurrir a importaciones privadas o a soluciones improvisadas, lo cual es costoso y poco fiable. Además, las condiciones de las carreteras y la calidad del combustible en la isla pueden afectar negativamente el funcionamiento de estos vehículos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.