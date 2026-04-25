Abogado Alberto Luzárraga cree que Gobierno de transición no pagará deudas del régimen al declararla "odiosa"

El experto en banca Alberto Luzárraga, con 35 años de experiencia en el sector en EE.UU. y América Latina, afirmó este viernes en una entrevista con CiberCuba que un futuro gobierno de transición en la Isla debería declarar una parte significativa de la deuda externa como "odiosa" y negarse a pagarla, argumentando que sería injusto sacrificar al pueblo cubano durante décadas para saldar obligaciones contraídas por un régimen ilegítimo y corrupto.

"No vamos a vender a Cuba. Vamos a declarar parte de esas deudas odiosas", sostuvo Luzárraga, quien explicó que el concepto de deuda odiosa aplica a aquella "contraída con un régimen que no es legítimo y que todo el mundo sabía que no era legítimo y que no podía pagar".

Luzárraga fue directo al señalar la responsabilidad de los acreedores: "Hay mucha gente que le ha prestado a Cuba por motivos políticos y que sabía que era un país que tiene el récord de impagos en el mundo".

Ante esa realidad, planteó una pregunta retórica: "¿Por favor vamos a sacrificar al pueblo de Cuba por 50 años para pagarle a un señor que fue no solamente imprudente sino en muchos casos corrupto? No se puede".

Respecto a la deuda acumulada con Venezuela por el petróleo suministrado durante años, la descartó de plano: "¿Cuánto se le debe a Venezuela por todo el petróleo?"

Luzárraga recordó que Rusia ya vivió una situación similar cuando la Unión Soviética suministró petróleo a Cuba durante décadas y acumuló una deuda que Moscú nunca pudo cobrar. En julio de 2014, Putin condonó el 90% de esa deuda, equivalente a unos 32,000 millones de dólares de un total de 35,000 millones. "No le quedaba más remedio", resumió Luzárraga.

Sobre el procedimiento para declarar una deuda odiosa, el economista fue claro: es esencialmente unilateral. "Yo soy el deudor, es deuda odiosa, no pago. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere ponerme un pleito? Bueno, póngame un pleito. Cuando empecemos a rebuscar en el pleito qué es lo que hay, van a salir todos los churros que hay y todas las cosas raras que hicieron".

Luzárraga añadió un argumento contable que refuerza su posición. La mayor parte de las deudas cubanas con bancos ya han sido absorbidas como pérdidas por exigencia de los reguladores bancarios de cada país.

Explicó el mecanismo: a los seis meses sin pago, el banco debe rebajar el 10% a pérdidas; al año, el 50%; y a los dos años, el 100%. "La mayor parte de esas deudas que tienen con bancos ya están borradas de los libros y llevadas a pérdidas y ganancias", señaló.

Eso significa que cualquier pago que Cuba realizara a esos acreedores no sería saldar una deuda, sino generar ganancias para entidades que ya asumieron la pérdida.

Cuba admitió en enero de 2026 sus dificultades para pagar y pidió nuevas condiciones favorables al Club de París, organismo con el que ha incumplido pagos de forma sistemática desde 2019 y ha solicitado moratorias en 2020, 2021, 2022 y 2025.

La deuda externa total de Cuba se estima entre 28,500 y 34,800 millones de dólares, equivalente a más del 40% del PIB, según algunas estimaciones y hasta el 108.8% según otras.

"En realidad recuperar dinero de Cuba sería utilidad. Bueno, a estas alturas con un país quebrado y hambreado no vamos a darle utilidades a nadie que no las necesita. Tan sencillo como eso", concluyó Luzárraga.