Exfuncionaria de la administración de Obama: "No se descarta intervención militar en Cuba"

Mileydi Guilarte, exfuncionaria de la Casa Blanca durante la era Obama y actualmente profesora en la Universidad Francisco de Vitoria en España, advirtió este viernes que una intervención militar en Cuba no puede descartarse bajo la actual administración estadounidense, aunque aclaró que no está a favor de esa opción.

“No veo cómo va a cambiar el gobierno en Cuba si no se ejerce una combinación de coerción con incentivos. Ese equilibrio es muy difícil”, señaló Guilarte en entrevista con CiberCuba.

Sobre la incertidumbre en las negociaciones comentó: “No se sabe qué va a suceder ni cuáles serían los indicadores de éxito en una negociación con Cuba.”

Se refirió además al rol del secretario de Estado en las relaciones Cuba-Estados Unidos. “Marco Rubio se ha apartado un poco del foco mediático, pero no creo que sea para retirarse. Ya está dentro y sabe la responsabilidad que tiene.” En este sentido añadió: “Es tarde para echarse atrás. Él sabía lo que implicaba el cargo y debe asumirlo hasta el final.”

Las declaraciones de Guilarte se producen tras el vencimiento, este 24 de abril, del plazo de dos semanas que Washington habría dado a La Habana para liberar a presos políticos de alto perfil, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo. El régimen no cumplió ninguna de las exigencias, porque según las autoridades cubanas, "los presos políticos no están sobre la mesa de negociación".

El régimen también dejó claro que no hay negociación si Estados Unidos exige cambios políticos, mientras que Díaz-Canel reconoció que las conversaciones están en una fase muy preliminar.

Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio ha insistido en que tiene que llegar hasta la línea final con Cuba.

Ante este escenario, Guilarte fue contundente: "No estoy a favor de la guerra, no estoy a favor de una intervención, pero con esta administración eso no se puede descartar. Y espero que no suceda."