Encuesta: 75% de cubanos apoya cambio a economía de mercado y democracia

La pobreza y el hastío de décadas de opresión se sienten en las calles cubanas

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Los primeros resultados parciales de una encuesta de opinión pública de alcance inédito sobre la realidad política y social de Cuba revelan que el 75.1% de los participantes considera que la isla debe transitar hacia un modelo capitalista de democracia liberal y economía de mercado.

La encuesta fue lanzada este viernes por una coalición de más de 20 medios digitales independientes cubanos, está disponible en encuestascuba.net hasta el 1 de mayo.

Los datos son contundentes: no se trata de una mayoría simple, sino de una inclinación abrumadora hacia la ruptura con el sistema actual. El 16.5% prefiere un sistema mixto que combine elementos socialistas y capitalistas, una postura de cambio moderado.

El apoyo al socialismo es prácticamente residual: apenas el 1.9% cree en reformar el modelo actual y un simbólico 0.1% quiere mantenerlo tal como está.

Solo el 4.5% opta por un modelo capitalista pero sin pluralismo político, es decir, con un gobierno fuerte y sin multipartidismo.

En conjunto, más del 91% de los encuestados —sumando quienes apoyan la democracia de mercado y quienes prefieren un sistema mixto— respalda algún tipo de cambio estructural profundo.

Los datos sobre satisfacción con el sistema de gobierno refuerzan ese panorama con igual contundencia. El 92% de los participantes se declara muy insatisfecho —nivel uno en una escala del uno al cinco— con el sistema de gobierno actual en Cuba.

Si se suman los niveles bajos de satisfacción, el 96% expresa insatisfacción en algún grado, mientras que solo el 2% muestra algún nivel de conformidad con el sistema vigente.

«La población no solo quiere otro modelo, sino que además está profundamente descontenta con el sistema vigente. Eso dibuja un escenario muy claro: alta presión social para un cambio estructural profundo, no reformas superficiales», señala el análisis de los resultados parciales.

La encuesta, anónima y con garantías técnicas contra respuestas duplicadas, consta de 32 preguntas en siete secciones que abarcan desde el perfil del encuestado hasta su posición sobre figuras políticas, el papel de la emigración cubana y el rol de Estados Unidos.

Los resultados de 2026 confirman y profundizan una tendencia documentada por CubaData, encuestadora independiente que opera desde 2018 y ha llegado a muestras de más de 10.000 residentes en la isla.

En mayo de 2024, solo el 3% de los cubanos se consideraba firmemente socialista y el 85.9% deseaba un cambio hacia un modelo más abierto.

La nueva encuesta colectiva representa un salto cualitativo en escala de difusión al reunir por primera vez a más de 20 medios independientes en torno a un mismo instrumento diseñado con neutralidad política explícita, y estará activa hasta el 1 de mayo de 2026.