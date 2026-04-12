¿Los nuevos billetes disparan la inflación?: Esta es la respuesta del Banco Central de Cuba

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La puesta en circulación de billetes de 2,000 y 5,000 pesos cubanos ha desatado una reacción inmediata entre la población: preocupación, escepticismo y una pregunta que se repite en la calle y en redes sociales: ¿más billetes significan más inflación?

Mientras muchos cubanos asocian directamente la medida con una subida de precios, el Banco Central de Cuba (BCC) ha salido al paso de ese razonamiento. Desde la institución insisten en que esa relación, aunque intuitiva, no es tan simple.

Según un especialista de la Dirección de Estudios Económicos del propio BCC, la idea de que más billetes implican automáticamente más inflación es “una intuición razonable, pero incompleta”.

El Banco Central reconoce que una de las confusiones más extendidas es pensar que el dinero nace cuando se imprimen billetes. Sin embargo, sostiene que en la práctica ocurre lo contrario.

“El dinero no se crea en una imprenta”, explica el análisis oficial, que subraya que en sistemas modernos —incluido el cubano— la mayor parte del dinero surge como registros contables en los bancos.

En ese sentido, el BCC insiste en una idea clave: “los billetes no crean dinero; son la ‘cara visible’ de dinero que ya existía”.

Esto significa que cuando una persona retira efectivo de su cuenta, no está generando dinero nuevo, sino transformando un saldo digital en papel. La cantidad total de dinero en la economía, según esta lógica, no cambia.

Cómo se crea realmente el dinero en Cuba

El organismo describe tres vías fundamentales a través de las cuales el dinero entra en circulación:

-El crédito bancario, cuando los bancos aprueban préstamos y generan nuevos saldos en cuentas.

-El gasto del Estado, a través de la venta de deuda al Banco Central y su posterior uso en pagos.

-La conversión a efectivo, que no crea dinero, sino que lo transforma.

Sobre este último punto, el BCC es categórico: “es el único que produce billetes físicos, pero […] NO CREA DINERO NUEVO”.

Entonces, ¿por qué emitir billetes de alta denominación?

La respuesta del Banco Central apunta a un problema distinto: la escasez de efectivo frente a una alta demanda de dinero físico.

En un contexto marcado por inflación, informalidad económica y limitaciones tecnológicas, el uso de efectivo sigue siendo predominante en Cuba. Esto genera tensiones entre el dinero existente en los bancos y los billetes disponibles en la calle.

“La solución lógica […] es ampliar el cono monetario”, explica el especialista, es decir, introducir billetes de mayor valor para facilitar transacciones.

Lejos de ser la causa del problema, el BCC sostiene que esta medida es una consecuencia del contexto actual y que, “lejos de crear inflación, esta medida adapta el sistema de pagos a una inflación que ya existe”.

Inflación, crisis y reconocimiento implícito

Sin embargo, la propia emisión de estos billetes ocurre en medio de un escenario económico crítico.

El Banco Central ha reconocido que la decisión responde directamente al aumento de precios y a la mayor circulación de dinero.

Como admitió en días recientes el director de emisión y valores del BCC, Julio Antonio Pérez Álvarez, se ha tratado “responder a la demanda que tiene el incremento de precios, el incremento en la circulación”.

En la práctica, esto supone un reconocimiento implícito del deterioro del poder adquisitivo del peso cubano, que en el mercado informal ronda los 520 CUP por dólar, mientras los salarios permanecen prácticamente estancados.

La percepción en la calle: Otra realidad

A pesar de la explicación técnica del Banco Central, la reacción popular ha sido mayoritariamente crítica.

Frases como “mi salario en un billete” o “un pedazo de papel no resuelve nada” reflejan una percepción extendida: que los nuevos billetes no solucionan el problema de fondo.

Para muchos cubanos, la lógica es más directa: si cada vez se necesitan billetes de mayor denominación para comprar lo mismo, es porque el dinero vale menos.

Y aunque el BCC insiste en que “la distribución del efectivo […] es un reflejo de la capacidad para generar ingresos”, en la práctica el fenómeno está atravesado por factores más profundos: desconfianza en el sistema bancario, expansión de la economía informal y una inflación que erosiona salarios día tras día.

Más billetes, pero no más soluciones

El debate, en el fondo, no es solo técnico, sino profundamente social.

El Banco Central defiende que los nuevos billetes no generan inflación, sino que responden a ella. Pero en la vida cotidiana, donde los precios suben y el dinero alcanza cada vez menos, la diferencia entre causa y consecuencia pierde relevancia.

Porque, más allá de cómo se cree el dinero, lo que define la percepción de los ciudadanos es cuánto pueden comprar con él. Y en la Cuba actual, esa capacidad sigue en caída.