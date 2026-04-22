Se dispara el precio del dólar en Cuba: Récord de venta por segundo día consecutivo

Calle en La Habana y billetes de 100 dólares (Imagen de referencia)

¡Nuevo récord de venta para el dólar en el mercado informal cubano!

En las últimas horas, el dólar alcanzó los 530 CUP en el mercado informal de la isla, lo que supone cuatro pesos más que el valor que registró a primera hora del martes.

La escalada de la moneda estadounidense ha sido sostenida a lo largo de todo el mes de abril.

El euro, por su parte, se mantiene tasado en 600 CUP, barrera psicológica que alcanzó el pasado sábado 19 de abril en lo que también constituyó un hito histórico para el valor informal de la divisa europea en Cuba.

Evolución de la tasa de cambio

En lo que respecta a la Moneda Libremente Convertible (MLC) sigue vendiéndose por segundo día consecutivo en 400 CUP, tras haber cotizado en 395 CUP el lunes.

Tasa de cambio hoy 22/04/2026 - 8:22 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 530 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 600 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 400 CUP.

El Observatorio de Monedas y Finanzas (OMfi) de Cuba proyectaba para finales de abril que el dólar alcanzaría los 533 CUP, con un rango de variación de entre 503 y 590 CUP, lo que sugiere que la tendencia alcista aún no ha concluido.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 22 de abril:

1 USD = 530 CUP.

5 USD = 2,650 CUP.

10 USD = 5,300 CUP.

20 USD = 10,600 CUP.

50 USD = 26,500 CUP.

100 USD = 53,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 600 CUP.

5 EUR = 3,000 CUP.

10 EUR = 6,000 CUP.

20 EUR = 12,000 CUP.

50 EUR = 30,000 CUP.

100 EUR = 60,000 CUP.

200 EUR = 120,000 CUP.

500 EUR = 300,000 CUP.