Se dispara el precio del dólar en Cuba: Récord de venta por segundo día consecutivo

¡Nuevo récord de venta para el dólar en el mercado informal cubano!
En las últimas horas, el dólar alcanzó los 530 CUP en el mercado informal de la isla, lo que supone cuatro pesos más que el valor que registró a primera hora del martes.
La escalada de la moneda estadounidense ha sido sostenida a lo largo de todo el mes de abril.
El euro, por su parte, se mantiene tasado en 600 CUP, barrera psicológica que alcanzó el pasado sábado 19 de abril en lo que también constituyó un hito histórico para el valor informal de la divisa europea en Cuba.
Evolución de la tasa de cambio
En lo que respecta a la Moneda Libremente Convertible (MLC) sigue vendiéndose por segundo día consecutivo en 400 CUP, tras haber cotizado en 395 CUP el lunes.
Tasa de cambio hoy 22/04/2026 - 8:22 a.m. en Cuba:
Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 530 CUP.
Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 600 CUP.
Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 400 CUP.
El Observatorio de Monedas y Finanzas (OMfi) de Cuba proyectaba para finales de abril que el dólar alcanzaría los 533 CUP, con un rango de variación de entre 503 y 590 CUP, lo que sugiere que la tendencia alcista aún no ha concluido.
Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 22 de abril:
1 USD = 530 CUP.
5 USD = 2,650 CUP.
10 USD = 5,300 CUP.
20 USD = 10,600 CUP.
50 USD = 26,500 CUP.
100 USD = 53,000 CUP.
Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):
1 EUR = 600 CUP.
5 EUR = 3,000 CUP.
10 EUR = 6,000 CUP.
20 EUR = 12,000 CUP.
50 EUR = 30,000 CUP.
100 EUR = 60,000 CUP.
200 EUR = 120,000 CUP.
500 EUR = 300,000 CUP.
Preguntas frecuentes sobre el aumento del precio del dólar en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el precio actual del dólar en el mercado informal cubano?
El dólar alcanza los 530 CUP en el mercado informal de Cuba, marcando un nuevo récord de venta.
¿Cómo se ha comportado el precio del euro en Cuba?
El euro se mantiene en 600 CUP, alcanzando una barrera psicológica y constituyendo un hito histórico en su valor informal en la isla.
¿Qué factores han influido en el aumento de las divisas en Cuba?
El aumento de las divisas, como el dólar y el euro, responde a la incertidumbre económica y la alta demanda de divisas para transacciones y compras de primera necesidad, exacerbada por la inestabilidad regional.
¿Cuál es la proyección del dólar para finales de abril según el OMFi?
El Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) proyecta que el dólar alcanzará los 533 CUP para finales de abril, con un rango de variación de entre 503 y 590 CUP.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.