Tres portaaviones de Estados Unidos operan en Oriente Medio por primera vez desde 2003

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Por primera vez desde 2003, tres portaaviones de la Marina de Estados Unidos operan simultáneamente en Oriente Medio, en el marco de la Operación Furia Épica y el refuerzo militar estadounidense en la región ante el aumento de tensiones con Irán.

El USS George H.W. Bush (CVN-77) llegó a la región el pasado jueves, procedente de la Base Naval de Norfolk, donde zarpó en marzo, y se unió al USS Gerald R. Ford (CVN-78) y al USS Abraham Lincoln (CVN-72), que ya operaban en la zona.

“Por primera vez en décadas, tres portaaviones operan en Oriente Medio al mismo tiempo”, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en sus redes sociales, precisando que los grupos de ataque incluyen más de 200 aeronaves y unos 15.000 efectivos entre marineros y marines.

El despliegue forma parte de la Operación Furia Épica, iniciada en febrero, en la que fuerzas estadounidenses han llevado a cabo más de 13.000 ataques contra objetivos iraníes y han destruido o dañado más de 155 embarcaciones.

Además, la Marina de EE. UU. mantiene operaciones de limpieza de minas en el estrecho de Ormuz y participa en un bloqueo naval dirigido a controlar el tráfico hacia puertos iraníes, en medio de una escalada de tensiones con Teherán.

Claves de la escalada entre EE. UU. e Irán

El despliegue simultáneo de tres portaaviones en Oriente Medio ocurre en un momento de alta tensión entre Estados Unidos e Irán, tras meses de escalada militar en la región.

Desde el inicio de la Operación Furia Épica a finales de febrero, Washington ha intensificado su presencia naval y aérea con el objetivo de debilitar las capacidades militares iraníes y garantizar la seguridad de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte clave del suministro energético mundial.

La administración del presidente Donald Trump ha adoptado una postura firme frente a Teherán, ordenando acciones directas contra activos iraníes y reforzando el control marítimo en la zona.

Como parte de esta estrategia, la Marina estadounidense ha incrementado las misiones de vigilancia, ataque y desminado, además de implementar un bloqueo selectivo sobre embarcaciones vinculadas a puertos iraníes.

El uso simultáneo de tres grupos de ataque de portaaviones —una capacidad que no se veía desde la invasión de Irak en 2003— refleja la magnitud del operativo militar en curso y el interés de Washington en mantener una superioridad estratégica en la región.

Analistas consideran que este despliegue busca también enviar un mensaje disuasorio a Irán y a otros actores regionales, en medio de un escenario geopolítico cada vez más volátil.