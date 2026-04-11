Trump planea construir el arco de triunfo más grande del mundo: Esto es lo que se sabe del proyecto

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La administración Trump presentó oficialmente este viernes ante la Comisión de Bellas Artes de Washington los planos de un monumental Arco del Triunfo de 76 metros de altura que, de construirse, sería el más grande del mundo de su tipo.

La Casa Blanca anunció el proyecto a través de su cuenta en X con una declaración firmada por el propio presidente.

"Me complace anunciar que HOY mi administración presentó oficialmente la propuesta y los planos ante la muy respetada Comisión de Bellas Artes para lo que será el Arco Triunfal MÁS GRANDE y MÁS HERMOSO del mundo", escribió el mandatario.

"¡Será una incorporación maravillosa para el área de Washington D.C. para que todos los estadounidenses la disfruten durante muchas de las décadas que están por venir!", añadió.

El monumento, bautizado oficialmente como Arco de la Independencia, fue diseñado por el arquitecto Nicolas Leo Charbonneau, socio de la firma Harrison Design, y tiene una altura de 250 pies, cifra simbólica que representa los 250 años de independencia de Estados Unidos que se conmemoran este año

El diseño muestra una estructura neoclásica blanca con evidentes similitudes con el Arco del Triunfo de París, pero de mayor escala.

Incluye una inscripción dorada con la frase "Una nación bajo Dios", una estatua alada de la Dama de la Libertad en la cima flanqueada por dos águilas, y cuatro leones dorados en la base.

Con sus 76 metros, el arco superaría al Arco del Triunfo de París (que mide 50 metros), al Monumento a la Revolución de Ciudad de México (67 metros) y al arco triunfal de Pyongyang, convirtiéndose en el más grande del mundo de su tipo.

También mediría más del doble que el Monumento a Lincoln.

El plan del mandatario consiste en levantar el monumento en el Memorial Circle, junto al río Potomac, entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

Trump no ocultó sus ambiciones cuando en diciembre de 2025 declaró: "Es la única ciudad de gran importancia en el mundo que no tiene un arco triunfal. Y este los va a superar a todos. El que la mayoría de la gente conoce es el Arco del Triunfo en París, Francia. Y creo que el nuestro lo va a superar con creces."

Cuando los periodistas le preguntaron a quién estaría dedicado el monumento, Trump respondió sin rodeos: "Para mí, va a ser precioso".

¿Quién lo va a financiar?

El financiamiento del proyecto recaerá en parte sobre los contribuyentes estadounidenses.

El presupuesto de la Fundación Nacional para las Humanidades reservó dos millones de dólares en fondos de iniciativas especiales y 13 millones en fondos de contrapartida para el arco, aunque Trump había dicho inicialmente que lo financiaría con los ahorros del proyecto del salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca, cuyas obras fueron paralizadas por un juez.

El proyecto ha generado una fuerte oposición.

Organizaciones civiles, conservacionistas y arquitectos critican que la construcción romperá con la armonía de las avenidas históricas de Washington y que su altura podría afectar las rutas de vuelo del aeropuerto nacional Ronald Reagan.

Un grupo de veteranos de la guerra de Vietnam presentó una demanda para bloquear la obra.

"Al obstruir la vista simbólica e inspiradora desde el Cementerio Nacional de Arlington hacia el Monumento a Lincoln, deshonraría su servicio militar y en el extranjero, así como el legado de sus camaradas y otros veteranos enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington", señala la demanda.

La Comisión de Bellas Artes tiene previsto revisar la propuesta el próximo jueves 16 de abril.