Antropólogo noruego que trabajó como taxista en Cuba: "Salí con el corazón roto"

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El antropólogo noruego Ståle Wig vivió en La Habana entre 2015 y 2018, trabajando de noche como taxista y de día en una feria de ropa y zapatos, para documentar la vida cotidiana de los cubanos bajo el régimen.

Su experiencia quedó plasmada en el libro Havana Taxi: Cuba y los años de la ilusión, publicado por Editorial Hypermedia en febrero de 2026.

Wig llegó por primera vez a La Habana en diciembre de 2014, justo cuando Barack Obama y Raúl Castro anunciaban el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Ese momento de aparente apertura generó una ola de ilusión entre los cubanos que el antropólogo quiso capturar desde adentro.

Inspirado en el documental iraní Taxi Teherán, decidió comprar un automóvil y recorrer las calles habaneras como chofer para provocar conversaciones espontáneas. "Sabiendo que los taxistas quieren hablar, me resultó algo interesante de hacer", explicó.

El vehículo lo compró con fondos de la organización Palabra Libre, pero obtener la patente fue un proceso largo, "muy difícil" y con "mucho soborno de por medio".

Se asoció con la dueña del auto, a quien llama Catalina en el libro: militante del Partido Comunista, conocida como "la reina del bajo mundo", que usaba el coche para transportar cabello desde el campo hasta La Habana y venderlo en el mercado informal. Hoy Wig la considera su "segunda madre".

El libro retrata a tres personajes reales que encarnan las contradicciones de la sociedad cubana.

Catalina declara amor por Fidel Castro pero hace años que no participa en movilizaciones oficiales, incapaz de verse representada en las autoridades actuales. Esa dualidad —fingir lealtad para sobrevivir— se volvió imprescindible en la isla.

Linette, una santiaguera que huyó de una relación abusiva en Rusia, se reinventó en La Habana con un negocio de Airbnb.

Norges Rodríguez, joven periodista que fundó un blog sobre derechos humanos y libertad de prensa, fue amenazado con 20 años de cárcel y terminó en el exilio tras ser señalado como conspirador después de las protestas del 11 de julio de 2021.

Wig bajo el acoso del régimen

El propio Wig no estuvo exento de la vigilancia del régimen: sus teléfonos fueron intervenidos, recibió visitas inesperadas de la policía y fue sometido a interrogatorios sobre sus actividades.

La escasez marcaba la rutina diaria, desde alimentos hasta papel higiénico o mantequilla, incluso para él, que contaba con salario universitario noruego y pasaporte europeo.

Cuando regresó en 2021 para leerle el manuscrito a Catalina —con música de Bob Marley de fondo "para evitar que los vecinos escucharan"— encontró un país "apagado", con cortes de luz de casi veinte horas en provincias orientales y una esperanza evaporada tras la represión del 11J.

Tras ese estallido social, más de 1,500 personas fueron detenidas y el éxodo se aceleró de forma dramática, con Cuba perdiendo cerca del 18% de su población en apenas dos años.

"El futuro se transformó, no en otro tiempo, sino en otro lugar", dice Wig sobre ese éxodo masivo.

En su reciente visita a Buenos Aires, donde presentó el libro, el antropólogo describió la situación actual de la isla con crudeza: "Hay una desesperación salvaje (...) Hay una incertidumbre total de lo que va a pasar".

"Para comprender a Cuba tienes que experimentarla", sostiene quien pasó años inmerso en su realidad. Y resume su experiencia en una frase: "Salí con el corazón roto".