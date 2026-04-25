Denuncian robo masivo de “cataos” eléctricos durante apagón en edificio del Casino Deportivo, La Habana

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Ladrones aprovecharon un apagón nocturno para robar los “cataos” eléctricos de todos los apartamentos de un edificio en el barrio Casino Deportivo, en el municipio habanero del Cerro, denunció este viernes el residente Amilkar Feria Flores.

A través de su perfil de Facebook, Feria describió el hecho como un operativo ejecutado con precisión durante el corte de electricidad y alertó a los vecinos a proteger sus pertenencias expuestas en espacios comunes.

También advirtió que este tipo de piezas eléctricas podrían terminar en el mercado informal, donde la escasez de materiales convierte estos componentes en mercancía codiciada.

Captura de Facebook/Amílkar Feria Flores

“Les alerto que tomen precauciones con sus efectos y pertenencias que sean vulnerables al alcance público, y sepan que los accesorios de este tipo que sean ofertados por vendedores irregulares en las calles, pudieran ser robados”, escribió.

Feria resumió con amargura la situación que viven millones de cubanos, mientras convino en que "una crisis estructural tan grave como la que estamos gozando, te va a alcanzar, sí o sí, por los cuatro costados".

La denuncia generó una cascada de testimonios similares. Una usuaria identificada como Yohandra Pereiro aseguró que el mismo día, a las 11:30 de la mañana, ocurrió un robo idéntico en su edificio en el municipio Playa.

Ricardo Miguel Hernández afirmó que en su inmueble “están metiendo el mismo pase” y que también se están llevando los breakers.

Desde el barrio Palatino, Lisette Roura reportó que esa misma noche robaron una tubería y una llave de paso de agua en su edificio, mientras Danneys Torres describió el patrón como “la nueva” modalidad de los delincuentes.

No es la primera vez que se documenta este patrón en La Habana. El 11 de abril, la activista Lara Crofs denunció un caso similar en un edificio habanero donde ladrones robaron todos los breakers durante un apagón, la policía nunca respondió y la Unión Eléctrica reconectó el servicio directamente sin repuestos disponibles.

El fenómeno se inscribe en una ola de criminalidad sin precedentes en Cuba. En 2025, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó 2,833 delitos, un incremento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023.

Los robos sumaron 1,536 casos (el delito más frecuente), con un alza del 479% desde 2023. La Habana acumuló 398 casos verificados ese año.

Los apagones en Cuba registran en 2026 déficits de hasta 2,000 megavatios y cortes de hasta más de 30 horas continuas, lo que crea ventanas de oscuridad y ausencia policial que los ladrones explotan de forma sistemática.

La escasez de materiales eléctricos hace que los "cataos", breakers y cables tengan alto valor en el mercado negro, lo cual convierte los edificios residenciales en blancos rentables durante cada corte.

A escala de infraestructura crítica, el patrón más grave es el robo de aceite dieléctrico de transformadores. El 19 de abril, el robo de 600 litros en Amancio, Las Tunas, dejó sin electricidad al 40% del municipio, con afectaciones a casi 5,000 clientes, incluido un policlínico.

El 2 de abril, tres hombres fueron detenidos en flagrancia sustrayendo aceite dieléctrico de transformadores del central azucarero Uruguay, en Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus, debido a lo cual fueron procesados por sabotaje.

El régimen ha respondido con un endurecimiento legal extremo. El Tribunal Supremo Popular tipifica estos robos como sabotaje, con penas de siete a 30 años, cadena perpetua o pena de muerte en casos graves.

Entre enero de 2025 y el primer trimestre de 2026, 100 % de los juzgados por sabotaje al Sistema Electroenergético Nacional recibió condenas superiores a diez años.