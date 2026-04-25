Procesan a tres cubanos por sabotaje eléctrico tras robo de aceite dieléctrico en Jatibonico

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Tres hombres fueron detenidos y procesados por el delito de sabotaje tras sustraer aceite dieléctrico de los transformadores de la subestación del Complejo Agroindustrial (CAI) Uruguay, en el municipio de Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus, en la madrugada del 2 de abril.
De acuerdo con información publicada por el medio oficialista Cubadebate, el operativo ocurrió a las 2:40 de la madrugada, mientras comunidades rurales del mismo municipio aún sufrían las consecuencias de un apagón causado por un robo similar en la subestación Pelú, que había dejado a unos 2,200 clientes sin electricidad durante más de 24 horas.
Según el teniente Andy Carreño Rush, instructor penal de la Seguridad del Estado, la acción fue resultado de una labor operativa secreta del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) y la Policía Nacional Revolucionaria.
"Se conoció que tres individuos iban a sustraer aceite dieléctrico de un transformador perteneciente al CAI Uruguay. Los oficiales se presentaron en el lugar y sorprendieron infraganti a los presuntos autores de este hecho".
El incidente recuerda el robo de 600 litros en el municipio tunero de Amancio Rodríguez el 19 de abril, que dejó sin electricidad a miles de personas en circunstancias similares.
Además, este tipo de robos ha tenido consecuencias fatales en otras provincias. Por ejemplo, en Santiago de Cuba un hombre murió y otro resultó con quemaduras graves durante una sustracción similar.
Las autoridades han endurecido su postura ante estos delitos, y el 100% de los juzgados por sabotaje eléctrico ha recibido condenas de hasta diez años de cárcel.
Preguntas Frecuentes sobre el Robo de Aceite Dieléctrico en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió en el municipio de Jatibonico relacionado con el robo de aceite dieléctrico?
Tres hombres fueron detenidos y procesados por el delito de sabotaje tras sustraer aceite dieléctrico de los transformadores de la subestación del Complejo Agroindustrial Uruguay. Este incidente forma parte de una serie de robos similares en Cuba que han dejado a comunidades sin electricidad por períodos prolongados.
¿Cuáles son las consecuencias legales del robo de aceite dieléctrico en Cuba?
El robo de aceite dieléctrico es considerado un acto de sabotaje grave contra la infraestructura eléctrica del país. Las penas pueden variar de siete a 30 años de prisión, llegando incluso a cadena perpetua o pena de muerte en casos de consecuencias graves. Este marco legal busca disuadir estos delitos debido a su impacto significativo en el sistema eléctrico nacional.
¿Por qué es crítico el aceite dieléctrico para los transformadores eléctricos?
El aceite dieléctrico actúa como refrigerante y aislante en los transformadores eléctricos. Su extracción provoca fallos, explosiones y apagones, afectando gravemente a las comunidades que dependen de estos equipos para su suministro eléctrico. Además, la reposición del aceite es complicada por la escasez de recursos en el sistema eléctrico cubano.
¿Cómo afecta el robo de aceite dieléctrico a las comunidades cubanas?
Los robos de aceite dieléctrico han dejado a miles de personas sin electricidad, afectando a hogares, instituciones y servicios esenciales. La sustracción de este aceite interrumpe el suministro eléctrico durante días o semanas, exacerbando la ya crítica situación energética en el país. Esto ha llevado a improvisar soluciones de emergencia que no siempre son viables a largo plazo.
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