Procesan a tres cubanos por sabotaje eléctrico tras robo de aceite dieléctrico en Jatibonico

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Tres hombres fueron detenidos y procesados por el delito de sabotaje tras sustraer aceite dieléctrico de los transformadores de la subestación del Complejo Agroindustrial (CAI) Uruguay, en el municipio de Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus, en la madrugada del 2 de abril.

De acuerdo con información publicada por el medio oficialista Cubadebate, el operativo ocurrió a las 2:40 de la madrugada, mientras comunidades rurales del mismo municipio aún sufrían las consecuencias de un apagón causado por un robo similar en la subestación Pelú, que había dejado a unos 2,200 clientes sin electricidad durante más de 24 horas.

Según el teniente Andy Carreño Rush, instructor penal de la Seguridad del Estado, la acción fue resultado de una labor operativa secreta del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) y la Policía Nacional Revolucionaria.

"Se conoció que tres individuos iban a sustraer aceite dieléctrico de un transformador perteneciente al CAI Uruguay. Los oficiales se presentaron en el lugar y sorprendieron infraganti a los presuntos autores de este hecho".

El incidente recuerda el robo de 600 litros en el municipio tunero de Amancio Rodríguez el 19 de abril, que dejó sin electricidad a miles de personas en circunstancias similares.

Además, este tipo de robos ha tenido consecuencias fatales en otras provincias. Por ejemplo, en Santiago de Cuba un hombre murió y otro resultó con quemaduras graves durante una sustracción similar.

Las autoridades han endurecido su postura ante estos delitos, y el 100% de los juzgados por sabotaje eléctrico ha recibido condenas de hasta diez años de cárcel.