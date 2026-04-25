Video oficial de diplomáticos cubanos practicando tiro es tildado de ridículo por usuarios en redes sociales

El video es el episodio más reciente de una escalada propagandística sostenida desde enero

La Cancillería de Cuba publicó este sábado en su cuenta oficial de Facebook un video de 23 segundos bajo el hashtag #CubaEstáFirme en el que aparecen diplomáticos cubanos entrenando con fusiles, lo cual desató una avalancha de burlas y críticas en redes sociales.

La pieza incluye la frase, "Tenemos que prepararnos para que no haya sorpresas en Villacopas. Cuba es un país de paz, pero ante la agresión, la diplomacia revolucionaria está lista para defender la patria".

Los comentarios al video fueron abrumadoramente burlescos. "Propaganda de papel", escribió un usuario. "El ridículo personalizado", respondió otro. "Un circo", sentenció un tercero. "No sé por qué no paro de reír", añadió una cuarta persona.

Varios comentaristas trazaron de inmediato el paralelo con Venezuela. "Lo mismo decían los venezolanos", apuntó Carlos Magaña. "Estos territorios utilizan el mismo libreto, la misma cosa hizo Maduro y le llevaron de su oreja", escribió Carlos César López.

Un comentario más extenso de Yosvani García sintetizó el escepticismo generalizado. "Solo a este gobierno en sus deseos por aferrarse al poder puede entrarle en la cabeza la posibilidad de enfrentar a la primera potencia militar del mundo".

El video es el episodio más reciente de una escalada propagandística sostenida desde enero de 2026, cuando el régimen declaró el año como Año de preparación para la defensa e instituyó el Día Nacional de la Defensa como jornada semanal, tras la muerte de 32 militares cubanos en Venezuela durante el operativo que terminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro, el 3 de enero.

Desde entonces, las exhibiciones militares han generado burlas en cadena, a partir de la difusión de imágenes que mostraron a estudiantes universitarios camuflados junto a helicópteros oxidados, maniobras con mulas y carretas de bueyes en Villa Clara, y la Región Militar Sancti Spíritus presumiendo carbón como "atención al personal".

El coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández, reconoció el viernes que Estados Unidos podría invadir Cuba sin que el régimen pueda impedirlo.

"Nuestra capacidad militar no puede competir con la del imperio más grande del mundo. Nosotros estamos conscientes que si ellos se proponen ocupar el país, quizás puedan ocuparlo, a pesar de nuestra resistencia", admitió.

El gobernante Miguel Díaz-Canel declaró a la revista estadounidense Newsweek el 7 de abril que combatiría ante una agresión militar e invocó la doctrina de "guerra de todo el pueblo", mientras la diplomática Johana Tablada admitió que no descarta que se estén distribuyendo armas a la población.

Analistas independientes señalan que la retórica bélica funciona como cortina de humo ante una contracción del PIB del 23% desde 2019 y cinco colapsos totales o parciales del Sistema Eléctrico Nacional en los últimos meses.

René García, otro de los comentaristas, resumió con crudeza lo que muchos cubanos piensan del espectáculo. "Preparando al pueblo para inmolarse para que ellos sigan viviendo su millonaria vida", opinó.