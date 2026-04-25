Video oficial de diplomáticos cubanos practicando tiro es tildado de ridículo por usuarios en redes sociales

La Cancillería de Cuba publicó este sábado en su cuenta oficial de Facebook un video de 23 segundos bajo el hashtag #CubaEstáFirme en el que aparecen diplomáticos cubanos entrenando con fusiles, lo cual desató una avalancha de burlas y críticas en redes sociales.
La pieza incluye la frase, "Tenemos que prepararnos para que no haya sorpresas en Villacopas. Cuba es un país de paz, pero ante la agresión, la diplomacia revolucionaria está lista para defender la patria".
Los comentarios al video fueron abrumadoramente burlescos. "Propaganda de papel", escribió un usuario. "El ridículo personalizado", respondió otro. "Un circo", sentenció un tercero. "No sé por qué no paro de reír", añadió una cuarta persona.
Varios comentaristas trazaron de inmediato el paralelo con Venezuela. "Lo mismo decían los venezolanos", apuntó Carlos Magaña. "Estos territorios utilizan el mismo libreto, la misma cosa hizo Maduro y le llevaron de su oreja", escribió Carlos César López.
Un comentario más extenso de Yosvani García sintetizó el escepticismo generalizado. "Solo a este gobierno en sus deseos por aferrarse al poder puede entrarle en la cabeza la posibilidad de enfrentar a la primera potencia militar del mundo".
El video es el episodio más reciente de una escalada propagandística sostenida desde enero de 2026, cuando el régimen declaró el año como Año de preparación para la defensa e instituyó el Día Nacional de la Defensa como jornada semanal, tras la muerte de 32 militares cubanos en Venezuela durante el operativo que terminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro, el 3 de enero.
Desde entonces, las exhibiciones militares han generado burlas en cadena, a partir de la difusión de imágenes que mostraron a estudiantes universitarios camuflados junto a helicópteros oxidados, maniobras con mulas y carretas de bueyes en Villa Clara, y la Región Militar Sancti Spíritus presumiendo carbón como "atención al personal".
El coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández, reconoció el viernes que Estados Unidos podría invadir Cuba sin que el régimen pueda impedirlo.
"Nuestra capacidad militar no puede competir con la del imperio más grande del mundo. Nosotros estamos conscientes que si ellos se proponen ocupar el país, quizás puedan ocuparlo, a pesar de nuestra resistencia", admitió.
El gobernante Miguel Díaz-Canel declaró a la revista estadounidense Newsweek el 7 de abril que combatiría ante una agresión militar e invocó la doctrina de "guerra de todo el pueblo", mientras la diplomática Johana Tablada admitió que no descarta que se estén distribuyendo armas a la población.
Analistas independientes señalan que la retórica bélica funciona como cortina de humo ante una contracción del PIB del 23% desde 2019 y cinco colapsos totales o parciales del Sistema Eléctrico Nacional en los últimos meses.
René García, otro de los comentaristas, resumió con crudeza lo que muchos cubanos piensan del espectáculo. "Preparando al pueblo para inmolarse para que ellos sigan viviendo su millonaria vida", opinó.
Preguntas Frecuentes sobre la Propaganda Militar del Régimen Cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el régimen cubano está promoviendo ejercicios militares con diplomáticos?
El régimen cubano está utilizando ejercicios militares como una herramienta de propaganda para mostrar una supuesta preparación ante agresiones externas. Esto se enmarca en la declaración del 2026 como el "Año de preparación para la defensa", tras el incidente en Venezuela donde murieron 32 militares cubanos. Sin embargo, las imágenes de diplomáticos entrenando con fusiles han sido objeto de burlas y críticas por parte de la población y en las redes sociales.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana a estos entrenamientos militares?
La reacción de la población ha sido de burla y crítica hacia el régimen. Las redes sociales se han llenado de comentarios irónicos y sarcásticos que cuestionan la efectividad y el propósito de estas maniobras, considerando el estado obsoleto del equipamiento militar y la precaria situación económica del país. La población percibe estas actividades más como un espectáculo de propaganda que como una preparación real para combate.
¿Qué es la "guerra de todo el pueblo" que promueve el régimen cubano?
La "guerra de todo el pueblo" es una doctrina defensiva del régimen cubano que busca movilizar a la población civil en caso de una invasión extranjera. Esta estrategia se basa en la participación masiva de civiles junto a las fuerzas armadas en la defensa del país. Sin embargo, muchos analistas consideran que esta retórica es más una táctica de control político interno que una respuesta efectiva a amenazas reales, especialmente dada la situación económica y social actual de Cuba.
¿Cuál es el objetivo de las maniobras militares realizadas en Cuba en 2026?
El objetivo declarado de las maniobras militares en Cuba en 2026 es fortalecer la preparación militar del país ante posibles agresiones externas, especialmente en el contexto de tensiones con Estados Unidos. No obstante, estas maniobras han sido ampliamente percibidas como actos de propaganda, destinados a mostrar una imagen de fortaleza y cohesión del régimen frente a la crisis económica y energética que enfrenta el país.
¿Qué impacto tiene la crisis económica en la preparación militar de Cuba?
La crisis económica ha limitado severamente la capacidad de Cuba para modernizar su equipamiento militar. El país enfrenta una escasez de recursos básicos, apagones prolongados, y un deterioro general de las condiciones de vida. Esto se refleja en el uso de armamento obsoleto y métodos de entrenamiento anticuados, que han sido objeto de burla tanto dentro como fuera de Cuba.
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