"Vibrante eco", "inquebrantable pacto" y otras "patrioterías" para promover la firma por el régimen

Vídeos relacionados:

Mientras los cubanos sobreviven apagones de hasta 25 horas diarias y buscan comida en mercados vacíos, el régimen encontró tiempo para organizar en Santa Clara un acto cultural de proporciones épicas —al menos en el lenguaje— donde la cultura «alzó su voz» y «selló un compromiso indisoluble con la patria», según la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

El evento, celebrado este viernes en el monumento al Tren Blindado de Villa Clara, sirvió de escenario para entregar reconocimientos al sector cultural de la provincia y, de paso, sumar firmas a la campaña «Mi Firma por la Patria», la nueva movilización masiva orquestada por el Partido Comunista de Cuba (PCC).

La nota oficial de la ACN no escatimó en grandilocuencia: en el sitio donde «el acero de la historia cubana labró una de sus más épicas páginas», se escuchó «un vibrante eco de afirmación» y se «sentenció un inquebrantable pacto de defensa de la soberanía nacional». Todo eso, bajo el lema «Por Cuba Juntos Creamos». La retórica, al menos, no tiene escasez.

El acto fue presidido por Israel Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido, quien seguramente contempló con satisfacción cómo la Sucursal de Artex Villa Clara recibía la condición de Vanguardia Nacional por sus 34 años «promoviendo y comercializando el alma de Cuba». Su gerente general, Jorge Luis Santana, recogió el galardón con «visible emoción» y declaró que «cada proyecto constituye un acto de fe en nuestra identidad, una contribución vital al tejido espiritual de la nación». El tejido material —luz, agua, alimentos— es otro asunto.

También recibieron distinciones el Fondo Cubano de Bienes Culturales, el Centro Cultural Chaflán, la Librería Delfín Sen Cedré y el legendario Bar Corona, entre otros. El Premio Coralillo fue para Yaneisy Márquez Escuela, de Caibarién, y Zoila Rosa Rojas Treto, de Placetas. «La melodía de la cubanía irrumpió en el acto» con el Quinteto Criollo y el Dúo Sol y Trino, que «añadieron una nota lírica a la jornada». Mientras tanto, en muchos hogares de Villa Clara, la única melodía disponible era el silencio del apagón.

La culminación del acto llegó con la lectura de la convocatoria «Mi Firma por la Patria» a cargo de Leonardo Pérez Letra, presidente de la Sociedad Cultural José Martí. La campaña fue lanzada el 19 de abril en Ciénaga de Zapata, en el 65 aniversario de la Batalla de Playa Girón, y Miguel Díaz-Canel fue el primero en firmar al día siguiente, proclamando que «la Revolución cubana jamás negociará sus principios». El objetivo: recolectar millones de firmas antes del 1 de mayo de 2026.

Lo que la ACN omite con elegancia es que la campaña —como siempre ha operado el régimen de la Isla— dista mucho de ser espontánea. El Tribunal Supremo Popular publicó el Artículo 4 de la Constitución el mismo día del acto en Villa Clara, en lo que muchos interpretaron como una advertencia velada a quienes se nieguen a firmar. En Cárdenas, la presión fue más directa: «O firmas o tú sabes lo que te espera», según testimonios recogidos.

La respuesta popular ha sido menos épica que la retórica oficial. El poema viral «No firmo» del escritor José Martínez circuló el miércoles con un verso que resume el sentir de muchos: Firman por «más mentiras, decadencia». Cuba acumula una contracción del 23% del PIB desde 2019, una inflación real de hasta el 70% en la canasta básica y más de 600,000 emigrantes en los últimos años. En Villa Clara, «la creación y la patria avanzan juntas», asegura la ACN. El pueblo cubano, en cambio, avanza, cuando puede, hacia el aeropuerto.