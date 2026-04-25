¡Tiembla Elon Musk!: triciclo artesanal bautizado como la “cybertruck cubana” se vuelve sensación en Holguín

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Mientras el mundo discute sobre inteligencia artificial y vehículos autónomos, en Holguín un joven llamado Leo lanzó su propia versión del futuro con un vehículo que apodan “La Perrona”, el cual tiene tres ruedas, carrocería de acero inoxidable (o casi) y, dicen quienes la han montado, que corre más que un chisme en el barrio.

El triciclo motorizado de cabina cerrada, carrocería de metal soldado y aspecto robusto se ha convertido en la sensación de redes sociales, tras ser publicado por la página de Facebook Soy Holguín, donde los internautas lo bautizaron de inmediato como "la cybertruck cubana".

Apodado cariñosamente "La Perrona", el vehículo opera como transporte colectivo en la ruta entre el hospital general Vladimir I. Lenin y la localidad de San Andrés, cercana a la ciudad de Holguín, en el oriente cubano.

Captura de Facebook/Soy Holguín

De acuerdo con los comentarios en la publicación, lo construyó un joven identificado como Leo, quien invirtió sus propios ahorros para fabricarlo desde cero y ganarse la vida resolviendo, al mismo tiempo, el problema de movilidad de su comunidad.

"Joyita de un joven de Cuba para buscar el pan para su familia, suerte Leo, para adelante siempre hermano", escribió Duniesky Leyva Guerrero.

La comparación con la Cybertruck de Elon Musk no tardó en aparecer. "La Cybertruck cubana", escribió Camila Cartaya. "Eso es una cybertruck cubanoski rusoski", añadió jocosamente Mari Caser. Yuli Font fue más lejos: "Ese es el tatarabuelo del Tesla".

Otros usuarios la compararon con "La Bestia", el vehículo blindado presidencial de Estados Unidos, con el Batimóvil y hasta con "un rikimbili blindado".

Quienes la han montado aseguran que el aspecto engaña. "Es uno de los carros más cómodo y rápido que hay", afirmó Elianet Velázquez.

Yami Vela Cruz precisó que cubrió el trayecto del hospital Lenin a San Andrés en 16 minutos, mientras Adrián Cano lo hizo en 23. "El que quiera volar bajito que se monte ahí, está súper San Andrés en 23 minutos y eso que la carretera no sirve", precisó

Amalia Isa Rodríguez, que dice conocer bien el vehículo, advirtió que conducirlo no es para cualquiera. "Eso nada más lo maneja él, hay que tener abundante tino para manejarla, si no pues vas directo a una cuneta, pero muy confortable se los garantizo".

No todos los comentarios fueron de celebración. Alberto Quesada fue directo. "No hay nada novedoso en eso, es el resultado de la miseria y la necesidad que pasamos los cubanos, mientras el mundo avanza en la tecnología, Cuba va en retroceso camino a la comunidad primitiva".

Gimel González apuntó al origen del problema. "Si no fuera por la desgracia que nos cayó el primero de enero de 1959, Cuba fuera uno de los mejores países del mundo, nada más hay que ver cómo los cubanos prosperan y progresan cuando se van de Cuba".

La "cybertruck" de Holguín no es un caso aislado. Cuba atraviesa la peor crisis de transporte de su historia reciente. El transporte público cubre apenas 42 % de las metas planificadas y la producción de autobuses se desplomó de 473 unidades en 2019 a solo 12 proyectadas para este año, una caída del 97,5 %, según el economista Pedro Monreal.

En febrero, todas las rutas urbanas de guaguas en La Habana fueron suspendidas por falta de combustible.

Ante ese vacío, los cubanos han respondido con ingenio. En Matanzas surgió el "polaquito eléctrico" con motor de 2,000 vatios; en Mayabeque, un mecánico adaptó un automóvil polaco de 1980 para funcionar con carbón vegetal, noticia que llegó a la agencia de noticias Reuters; y en Villa Clara se presentó una guagua solar como estación móvil de carga eléctrica.

Más de 40,000 vehículos artesanales circulan en zonas rurales de Cuba desde que fueron legalizados en 2021 mediante la Resolución 200.

Marianela Treche Cruz resumió el sentir de muchos. "Está bien hecho con amor para luchar y con decisiones de resolver el problema de transporte del pueblo que sube amarguras y no tiene en qué moverse".