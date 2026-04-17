Entre apagones y falta de transporte, presentan guagua solar en feria energética de Villa Clara

La guagua tiene paneles solares instalados en el techo y puede funcionar como punto de carga para vehículos eléctricos

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Una guagua equipada con paneles solares en el techo y reconvertida en estación móvil de carga eléctrica fue presentada en la inauguración de la primera Feria de Energía Sostenible 2026, inaugurada este jueves en el Parque Científico Tecnológico de Villa Clara.

El evento, organizado por la Oficina Nacional de Control y Uso de la Energía (Onure) y reseñado por la emisora estatal CMHW, reunió a expertos, investigadores y empresas estatales y privadas enfocadas en el uso de fuentes renovables.

El vehículo, identificado como ESTACIÓN-001 y pintado en azul y verde, fue donado por la empresa privada Eléctrica Total, radicada en el municipio de Ranchuelo.

Captura de Facebook/La Energía al Día

Tiene paneles solares instalados en el techo y puede funcionar como punto de carga para vehículos eléctricos de forma independiente del Sistema Eléctrico Nacional.

La página de Facebook "La Energía al Día" describió la iniciativa como un avance significativo hacia un futuro más sostenible y consciente.

La presentación ocurre en medio de una crisis energética y de transporte sin precedentes, junto con múltiples colapsos del SEN y cortes de electricidad diarios que superan las 20 horas diarias en varias provincias.

El transporte público tampoco ofrece alivio. Según datos oficiales de enero de 2026, solo cubre el 42% de las metas planificadas, mientras la producción de autobuses se desplomó de 473 unidades en 2019 a apenas 12 proyectadas para este año, una caída de 97.5%.

En ese contexto, Armando Hernández Pedroso, director de la Onure en Villa Clara, informó durante la sesión inaugural que el territorio acumula cinco megawatts instalados en el sector estatal a partir de 185 entidades, y 5.5 megawatts generados por 214 actores privados.

La mipyme privada Eléctrica Total ya había dado un paso similar el 5 de abril, cuando inauguró en el consejo popular Virginia de Santa Clara la primera solinera de la provincia, una estación de servicio energético con 30 kilovatios de potencia, 60 kilovatios de almacenamiento y 56 paneles solares, capaz de atender simultáneamente a seis vehículos y 52 equipos de cocción.

La feria sirvió también de escenario para debatir sobre el uso de la biomasa, el biogás y proyectos universitarios vinculados a la transición energética.

Las máximas autoridades provinciales, Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en Villa Clara, y Milaxy Sánchez Armas, gobernadora del territorio, recorrieron los stands de empresas estatales como INPUD, SAREX y la textilera Desembarco del Granma, precisó la fuente.

La crisis energética se agravó tras la suspensión de envíos de crudo venezolano desde enero y el corte de exportaciones petroleras mexicanas bajo presión de las sanciones de la administración Trump, lo que ha impulsado la búsqueda de soluciones descentralizadas como las que protagonizó esta feria.

La semana pasada, Guantánamo acogió el primer encuentro de negocios sobre fuentes renovables de energía en la provincia, un evento que reunió a unas 20 mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia en busca de soluciones ante el colapso del SEN.

A propósito, un proyecto de desarrollo local propone introducir triciclos eléctricos para recoger desechos sólidos en la ciudad de Guantánamo, donde la acumulación de basura en las calles se ha convertido en una preocupación recurrente para la población.