Netanyahu expresa conmoción por el intento de asesinato de Trump en Washington y celebra que el presidente esté a salvo

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El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expresó este domingo su conmoción y alivio tras el intento de asesinato contra el presidente Donald Trump ocurrido la noche del sábado en Washington D.C., durante la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca.

En un hilo de dos mensajes publicados a las 8:36 a.m. desde la cuenta oficial @IsraeliPM, Netanyahu declaró: «Sara y yo quedamos impactados por el intento de asesinato del presidente Trump anoche en Washington D.C. Estamos aliviados de que el presidente y la primera dama estén a salvo y fuertes».

En un segundo mensaje, el primer ministro israelí añadió: «Enviamos nuestros deseos de una pronta y completa recuperación al agente de policía herido y saludamos al Servicio Secreto de los Estados Unidos por su rápida y decisiva actuación».

El atentado ocurrió el sábado alrededor de las 8:30 p.m. hora del este, cuando el agresor, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de Torrance, California, irrumpió armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos en el lobby del Washington Hilton.

Allen abrió fuego contra un puesto de control de seguridad antes de ser neutralizado y detenido por el Servicio Secreto, sin llegar a acceder al salón principal donde se encontraban aproximadamente 2,600 personas, entre ellas Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y otros altos funcionarios de la administración.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido de forma leve, protegido por su chaleco antibalas. No hubo víctimas fatales entre los asistentes al evento.

Trump fue evacuado de inmediato del estrado. Minutos después publicó en Truth Social elogiando la actuación «rápida y valiente» del Servicio Secreto, y en la madrugada de este domingo ofreció una rueda de prensa desde la Casa Blanca en la que llamó a los estadounidenses a «resolver sus diferencias» y destacó la unidad bipartidista en la sala durante el incidente.

La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció cargos contra Allen por uso de arma de fuego en crimen violento y agresión a oficial federal con arma peligrosa. El director del Servicio Secreto, Sean Curren, confirmó que el sospechoso actuó solo y defendió la efectividad del sistema de protección multicapa desplegado en el evento.

Este es el tercer intento documentado de asesinato contra Trump en menos de dos años. El primero ocurrió el 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania, donde una bala rozó su oreja derecha y murió un espectador; el segundo, el 15 de septiembre de 2024 en West Palm Beach, Florida, donde agentes neutralizaron a un hombre armado con fusil de asalto cerca de su club de golf.

La declaración de Netanyahu se produce en un momento de especial cercanía entre Israel y Estados Unidos. Trump medió en un alto al fuego histórico entre Israel y Líbano anunciado el 16 de abril, extendido por tres semanas adicionales el 23 de abril, en lo que Netanyahu ha calificado como un logro diplomático sin precedentes en décadas.

Además del hilo en redes sociales, Netanyahu publicó un video este domingo en el que condenó el ataque como un intento de «asesinar la democracia americana», sumándose a la ola de condenas internacionales de líderes como Narendra Modi, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y el Papa Francisco.