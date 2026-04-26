Trump difunde video de seguridad del presunto tirador en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Secuencia de cámaras de seguridad muestra el momento en que el sospechoso es neutralizado durante el incidente.

El presidente Donald Trump publicó este domingo en su plataforma Truth Social un video de cámaras de seguridad del presunto tirador que abrió fuego en la entrada del Washington Hilton durante la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada la noche del sábado.

La grabación, descrita por Fox News como la primera imagen del sospechoso, muestra al hombre irrumpiendo en el área de control de seguridad del hotel y fue difundida por Trump directamente en su red social, antes de cualquier presentación formal de las autoridades.

El tiroteo ocurrió minutos después del inicio del evento, cerca de los detectores de metales en la entrada del Washington Hilton, en Washington D.C., ante unas 2,600 personas que asistían a la velada.

El sospechoso fue identificado como Cole Allen, de 31 años, originario de Torrance, California, quien disparó entre cinco y ocho tiros antes de ser detenido y sometido en el suelo por agentes del Servicio Secreto y la policía de Washington D.C.

Un agente del Servicio Secreto resultó alcanzado por una bala, pero su chaleco antibalas detuvo el proyectil. Fue trasladado a un hospital local y se espera su plena recuperación. No hubo víctimas civiles ni fallecidos.

Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara Mike Johnson fueron evacuados de forma segura. Trump abandonó el recinto alrededor de las 9:45 p.m. y se dirigió a la Casa Blanca.

Minutos antes, a las 9:17 p.m., Trump ya había publicado en Truth Social confirmando la detención del sospechoso: «Qué noche tuvimos en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido arrestado».

El mandatario también anunció que la cena sería reprogramada en 30 días: «Vamos a reprogramar. No vamos a dejar que nadie tome el control de nuestra sociedad. Queríamos quedarnos esta noche».

La presidenta de la Asociación de Corresponsales, Weijia Jiang, confirmó ante los asistentes que no hubo heridos civiles y comunicó la reprogramación del evento.

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar relató haberse refugiado bajo una mesa cerca de la puerta durante el tiroteo.

El FBI, bajo la dirección de Kash Patel, asumió la investigación federal del caso y ejecutó órdenes de allanamiento en el hotel donde se hospedaba el sospechoso en Washington y en su residencia en California. Cole Allen enfrenta cargos múltiples, entre ellos agresión a un oficial federal y uso de arma en la comisión de un crimen, y fue hospitalizado para evaluación psiquiátrica tras su detención.

Los motivos del ataque permanecen bajo investigación y no fueron revelados públicamente de forma inmediata por las autoridades.

La asistencia de Trump a la Cena de Corresponsales era históricamente significativa: era la primera vez que participaba como presidente en funciones durante su segundo mandato, rompiendo el boicot que había mantenido en años anteriores.