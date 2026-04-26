Trump responde tras el tiroteo: «Nadie me dijo que este trabajo era tan peligroso»

El presidente Donald Trump ofreció este domingo una rueda de prensa desde la Casa Blanca tras el tiroteo que interrumpió la Cena Anual de Corresponsales la noche anterior, y respondió con una reflexión sobre los peligros de la presidencia que rápidamente se convirtió en la frase del momento: «Nadie me dijo que este trabajo era tan peligroso».

La pregunta la formuló el periodista español David Alandete, quien le consultó a Trump si estaba preocupado por la violencia política y si el ataque podría tener motivación política.

Trump respondió comparando el riesgo de la presidencia con el de otras profesiones peligrosas: «No puedo estar tan preocupado que no pueda funcionar. Estoy aquí. Es una profesión peligrosa».

El mandatario citó estadísticas para ilustrar su punto: mientras que el porcentaje de corredores de autos o jinetes de toros que mueren en el ejercicio de su actividad es inferior al 1%, el 5,8% de los presidentes de Estados Unidos han muerto en el cargo y alrededor del 8% han sido atacados.

Con un tono que mezcló seriedad y humor, Trump añadió: «Si Marco me lo hubiera dicho, quizás no habría postulado. Quizás habría dicho: paso».

El tiroteo ocurrió la noche del sábado 25 de abril durante la cena celebrada en el hotel Washington Hilton de Washington D.C., alrededor de las 8:40 p.m. Un hombre de aproximadamente 30 años, originario de Torrance, California, abrió fuego entre cinco y ocho veces cerca del área de detectores de metales de la entrada del hotel.

El Servicio Secreto neutralizó y detuvo al agresor en el lobby antes de que pudiera acceder al salón principal, donde se encontraban aproximadamente 2,600 asistentes, entre ellos Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y miembros del gabinete como Marco Rubio, Pete Hegseth y Tulsi Gabbard.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido en su equipo protector y fue trasladado a un hospital local, aunque se esperaba que sobreviviera. No se reportaron víctimas fatales ni heridos entre los invitados.

Trump fue evacuado de inmediato a un área segura dentro del hotel y regresó a la Casa Blanca alrededor de las 9:45 p.m., donde horas después ofreció la rueda de prensa.

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, que se encontraba cerca de la entrada como invitada de NBC, relató su experiencia tras escuchar los disparos y refugiarse bajo una mesa: «Gracias a Dios el presidente está bien» y «nadie está herido».

El fiscal general interino Todd Blanche anunció cargos inminentes contra el sospechoso por disparos y posesión de armas.

Trump describió el incidente como el tercer ataque o intento de crimen contra él en menos de dos años. El primero ocurrió el 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania, cuando una bala rozó su oreja derecha y el espectador Corey Comperatore perdió la vida al usar su cuerpo como escudo. El segundo tuvo lugar el 15 de septiembre de 2024 en West Palm Beach, Florida, cuando un hombre armado fue neutralizado antes de actuar.

Trump anunció que la Cena de Corresponsales será reprogramada en un plazo de 30 días, y cerró su intervención con una declaración sobre su determinación: «Amo a este país y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Con eso vienen riesgos. No hay duda».