Director del FBI Kash Patel elogia a Trump tras el tiroteo: «Usted inspira a las fuerzas del orden 24/7»

El director del FBI, Kash Patel, se dirigió este domingo directamente al presidente Donald Trump para elogiarlo efusivamente tras el tiroteo del sábado en la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca, atribuyendo la rápida respuesta de los agentes de seguridad al liderazgo presidencial.

«Señor presidente, usted los inspira las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año», dijo Patel mirando a Trump a los ojos. «Les provee los recursos que necesitan y ellos saben que usted los respalda. Esa es una dinámica cambiante en este país, y por eso vio a valientes agentes del Servicio Secreto responder de inmediato, con rapidez, reducir y neutralizar al sospechoso y proteger las vidas de miles de personas en ese hotel».

El incidente ocurrió la noche del sábado en el Washington Hilton de Washington D.C., cuando un hombre de 30 años originario de California intentó forzar un puesto de control del Servicio Secreto cerca de la zona de detectores de metales del hotel.

El sospechoso portaba una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos. Se escucharon entre cinco y ocho disparos según distintos testigos presenciales.

Un agente del Servicio Secreto fue impactado a corta distancia en su chaleco antibalas y sobrevivió sin heridas graves; fue trasladado a un hospital local como medida de precaución.

Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios fueron evacuados de emergencia por el Servicio Secreto. Aproximadamente 2,600 personas asistían al evento cuando ocurrió el tiroteo y se refugiaron bajo las mesas.

Minutos después del incidente, Trump publicó en Truth Social: «Vaya noche en D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido».

Este domingo, Trump se dirigió a la nación desde la Casa Blanca, confirmó que el agente herido se encontraba bien y anunció que la cena sería reprogramada en un plazo de 30 días.

Fue en ese contexto donde Patel tomó la palabra para atribuir el éxito operativo de las fuerzas de seguridad directamente al presidente. «Vio la mejor determinación de las fuerzas del orden estadounidenses porque usted, señor presidente, las inspira», afirmó el director del FBI.

Patel, confirmado como director del FBI por el Senado el 20 de febrero de 2025 con un ajustado voto de 51-49, es considerado un lealista incondicional de Trump y ha sido una figura polémica desde su nombramiento.

El tiroteo del sábado es el segundo atentado contra Trump en menos de dos años. El primero ocurrió el 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania, cuando Thomas Matthew Crooks disparó ocho rondas con un rifle AR-15 durante un mitin de campaña, hirió a Trump en la oreja derecha y mató a un asistente.

El Washington Hilton carga además con un peso histórico: fue el mismo lugar donde el 30 de marzo de 1981 John Hinckley Jr. intentó asesinar al presidente Ronald Reagan.