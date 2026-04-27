Empresario español detalla cómo los Castro usan a GAESA para saquear a Cuba

El empresario y comunicador asturiano Coque Yustas, creador del podcast El Inconformista, publicó un vídeo en Instagram en el que explica con detalle cómo el conglomerado empresarial GAESA opera como un mecanismo de enriquecimiento de la cúpula castrista a costa del pueblo cubano.

En el vídeo de casi tres minutos, titulado «GAESA: Cómo los Castro saquearon Cuba», Yustas plantea una pregunta que resume el núcleo de su análisis.

«¿Cómo es posible que, por muy ineficaz y desastrosa que sea la gestión de los próceres comunistas cubanos, hayan cogido un país que ocupaba los primeros puestos mundiales en cuanto a niveles de prosperidad y lo hayan hecho caer prácticamente al nivel de los países más pobres de África?»

Su respuesta es directa: no se trata solo de incompetencia, sino de corrupción deliberada.

«Las necesidades y la miseria que está viviendo el pueblo cubano son a costa de que se enriquezca la cúpula militar de los dirigentes comunistas del país, de los generales», afirma.

Yustas describe a GAESA —Grupo de Administración Empresarial S.A.— como un «gobierno paralelo» que controla el 40% del PIB cubano sin rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, la ciudadanía ni ninguna institución.

«GAESA es un gobierno a la sombra, un gobierno que quita y pone ministros porque es el verdadero poder en Cuba», señala.

El conglomerado fue creado en los años noventa por los hermanos Fidel y Raúl Castro tras el colapso soviético y fue dirigido durante 26 años por el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, yerno de Raúl Castro, hasta su muerte el 1 de julio de 2022.

Yustas compara este escenario con las monarquías hereditarias: «Los comunistas cubanos son como las monarquías hereditarias pero en versión republicana», dice, señalando que tras Rodríguez López-Calleja el control pasó a manos de Raúl Guillermo Rodríguez Castro (El Cangrejo), quien no dirige llevando el cargo oficial sino desde la sombra, tras bambalinas.

El comunicador asturiano detalla el esquema de corrupción centrado en la construcción hotelera: el Estado cubano encarga y paga a GAESA la edificación de hoteles de cinco estrellas, y el conglomerado se queda con el dinero independientemente de si hay turistas o si el hotel llega a inaugurarse.

«El negocio está en construir el hotel, no en que haya turistas. Le da exactamente igual que el hotel no llegue a inaugurarse», explica.

Existen datos que respaldan esta denuncia: entre 2021 y 2023, el 36% de toda la inversión gubernamental cubana estuvo dirigida a la construcción de infraestructura hotelera, frente al 1,9% destinado a salud y el 1,3% a educación.

Sobre el destino del dinero, Yustas afirma que «se maneja de forma opaca y se lleva blanqueado a Panamá y a Emiratos Árabes», con posibles ramificaciones en Rusia y China.

Estima que la camarilla afín a los Castro podría acumular unos 18,000 millones de dólares en cuentas opacas, cifra que coincide con la revelada por el Miami Herald en agosto de 2025 a partir de documentos financieros internos filtrados, según los cuales GAESA acumulaba millones depositados en bancos en marzo de 2024.

La publicación generó una amplia respuesta entre cubanos en la sección de comentarios.

«Desde el primero de enero del 59 comenzó el saqueo bajo la mirada indiferente de algunos, los aplausos de muchos, la decepción de otros y el servilismo de los más», escribió un usuario.

Otro añadió: «El gran problema de mi país ha sido siempre de corrupción, no les interesa nada más que su propio beneficio».

Yustas cerró el vídeo expresando su esperanza de que la presión internacional llegue por la vía económica.

«Yo espero, creo y espero, que sea por donde empiece Donald Trump a gestionar el desmantelamiento de la dictadura cubana, por tocarles a GAESA», en referencia a los activos acumulados por el conglomerado militar, cuya estructura opaca en Panamá, Chipre y Liberia le ha permitido evadir sanciones internacionales durante décadas.