Régimen cubano lanza campaña contra la corrupción estatal en medio del malestar popular

El vocero del régimen cubano, Humberto López, ha presentado en su programa "Hacemos Cuba", afín al Partido Comunista, una supuesta campaña contra la corrupción administrativa, "un fenómeno repudiado por la inmensa mayoría de los cubanos", que llega después de 66 años de impunidad, especialmente entre las altas esferas del gobierno.

Desentona en esta campaña a tumba abierta que no se hable del caso del exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, destituido por corrupción en febrero del año pasado. Lo cierto es que no se sabe cómo ha evolucionado su proceso judicial ni cómo cometió los delitos que se le imputan, pese a que ahora la maquinaria propagandística del PCC diga que están persiguiendo corruptos "sin padrinos y sin contemplaciones" porque "no hay posibilidad de asumir excepciones" y el castigo "tiene que ser parejo".

Todo este 'show' mediático con juicios públicos incluidos y la revelación en la televisión de datos personales de los implicados se enmarca en el Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas y las indisciplinas sociales, una operación de carácter masivo que acabó el 28 de junio, bajo el control del Partido Comunista, el Ministerio del Interior y otras estructuras del Estado.

Para demostrar que esta vez van en serio, el vocero Humberto López recuperó un discurso de Fidel Castro en el que señalaba a los corruptos como "agentes del enemigo conscientes o inconscientes" e hizo referencia a "un mecanismo de control y seguimiento detallado" de los casos de corrupción, que está presidido por el mandatario Miguel Díaz-Canel y que supuestamente analiza infracciones penales que se cometen dentro de la estructura del Gobierno provincial de La Habana y Santiago de Cuba y de los ministerios de Energía y Minas, Comercio Interior, Transporte, Industrias, Industria Alimentaria y Agricultura.

La propuesta de Canal Caribe partió de analizar cuatro casos de corrupción detectados recientemente y con investigaciones en curso, lo que significa que se da por cierto todo lo que se ha hilado el vocero Humberto López sin que exista una sentencia judicial firme, lo que vulnera claramente el derecho a la presunción de inocencia.

El primero de los escándalos de corrupción se habría dado en la Unidad Empresarial Base 654, de la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios Granma, en Bayamo, donde presuntamente se compincharon varios directivos y dependientes de la empresa para enmascarar las sustracciones de arroz, azúcar y granos almacenados. Estos productos estaban destinados al reparto de la canasta básica correspondiente a 256.000 personas residentes en el municipio de Bayamo. El modus operandi consistía en ir llenando los sacos de arena, para aparentar que los productos seguían en su sitio y poder burlar, de esta forma, las inspecciones. Este caso ha terminado con ocho personas en prisión preventiva. El dinero que consiguieron con la venta en el mercado negro de los suministros robados, lo usaron para comprar televisores y aparatos de música, aires acondicionados y motos, entre otros.

También desgranó el caso de la empresa de Recogida de Desechos Sólidos Aurora, del municipio Plaza de la Revolución, en la que varios directivos usaban el dinero estatal para comprar cemento, pollo y cervezas. En el caso de la Empresa de Recogida de Basura de Centro Habana, el negocio estaba en la venta del combustible de los camiones de basura ya que por cada contenedor azul que recogen les dan un litro. Según la televisión oficialista, vendían el combustible y no recogían la basura.

Por último hay 23 detenidos en la Unidad Empresarial Base Suchel Regalo, donde se hacen los jabones de baño y de lavar que dan por la bodega. Entre los arrestados hay trabajadores a los que se les descubrió saliendo de la empresa con jabones adheridos al cuerpo en abdomen y tobillos. En total, en un primer control se detectaron más de 2.000 jabones que salían ilegalmente de la fábrica por esa vía. Para ocultar el hurto, alteraban la materia prima, lo que les permitía una superproducción de jabones de peor calidad. El Minint estima que se dejaron de producir 27.000 jabones de baño y 18.000 de lavar.

Todos los implicados en estos casos de corrupción se enfrentan al delito de malversación agravada, con penas que pueden llegar a los 20 años de cárcel.

Los casos se han destapado una vez que la Contraloría de la República recibió quejas de la población o bien detectó los hechos a través de auditorías o por informaciones facilitadas por el Minint, dijo Dalman Dalmau Palomino, vicecontralor general de la República.

Por su parte, el coronel Alexis Hernández Pumarada, jefe de la Unidad Territorial de Investigación Criminal de La Habana, advirtió que muchas veces, cuando la gente cree que está actuando con impunidad, "hay gente del Minint que tiene conocimiento de estos hechos por diferentes medios". La pregunta es obvia: ¿por qué si están, como Dios, en todas partes, hay corrupción en las empresa estatales?