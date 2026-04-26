Histórico en Santa Clara: operan tumor torácico con técnica mínima y paciente camina en 48 horas

A sus 23 años, Nayelis vence una operación de alto riesgo y regresa a casa en dos días

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Un cirujano del Hospital Oncológico Celestino Hernández Robau de Santa Clara realizó por primera vez en la historia de Villa Clara una biopsia de tumor mediastinal mediante la técnica Uniportal VATS, y la paciente caminó hacia su casa menos de 48 horas después de la intervención.

El Dr. Joel Ramos Rodríguez, Cirujano General Verticalizado en Cirugía Torácica Oncológica, anunció el logro en Facebook: «Realizamos por primera vez en la historia de la Cirugía Torácica Villaclareña una biopsia de una tumoración mediastinal por una herida de 5 cm en el tórax y auxiliados por una cámara de video. (Uniportal VATS)».

La paciente es Nayelis Torres, una joven matancera de 23 años que depositó su confianza en el equipo villaclareño para enfrentar una tumoración cuyo diagnóstico aún era una incógnita.

Este domingo, el propio Dr. Ramos compartió imágenes y un video que documentan el desenlace: «Nayelis, una joven matancera de 23 años, camina hacia su hogar menos de 48 horas después de una cirugía torácica compleja. Sin sonda pleural, respirando por sí misma, recuperando su vida».

La técnica Uniportal VATS permite realizar procedimientos torácicos complejos a través de una única incisión de entre 2,5 y 5 cm, sin separación de costillas, lo que reduce drásticamente el dolor postoperatorio y el tiempo de hospitalización frente a la cirugía abierta convencional.

Fue creada por el Dr. Diego González Rivas, cirujano español que realizó el primer caso mundial en junio de 2010 en A Coruña y ha enseñado la técnica en más de 138 países.

El Dr. Ramos lo reconoció como «el padre creador de esta técnica quirúrgica» y agradeció también las enseñanzas del DrC. Rodolfo Morales (Cuba) y el DrC. Mario Bustos (Argentina) como guías en su formación.

La cirugía no se realizó en el Hospital Oncológico Celestino Hernández Robau, sino en el Hospital Cardiocentro «Ernesto Guevara de la Serna» de Santa Clara, que prestó su torre de cirugía de mínimo acceso.

«Esta victoria fue posible gracias a la solidaridad y la grandeza del Hospital Cardiocentro Ernesto Guevara, que nos abrió sus puertas y nos permitió usar su torre de mínimo acceso. Sin ellos, esta historia no se habría escrito», escribió el médico.

El equipo quirúrgico incluyó al anestesiólogo Dr. Nazco, la Lic. Gleibis y su equipo de la Unidad Quirúrgica, el personal de Terapia Intensiva, el Cirujano General Dr. Sergio León y la Dra. Marcia María O'Farril, cirujana reconstructiva y esposa del Dr. Ramos.

Tras el logro, el cirujano denunció una realidad que ensombrece el hito: el Hospital Oncológico Celestino Hernández Robau es el único hospital quirúrgico de Santa Clara que carece de torre de cirugía mínimamente invasiva.

«Tenemos el equipo humano formado, la experiencia y, sobre todo, la voluntad de aplicar estas técnicas a nuestros pacientes oncológicos, que tanto se beneficiarían de una recuperación rápida y menos dolorosa», señaló.

El médico fue cuidadoso al formular su reclamo: «No pedimos que nadie nos ceda lo suyo; aspiramos, ojalá algún día, a que nuestro hospital pueda adquirir el equipamiento que nos falta, para estar a la altura de lo que nuestros enfermos merecen».

Villa Clara registra una incidencia de cáncer de 140 casos por cada 100,000 habitantes, con el pulmón entre los más frecuentes, lo que hace especialmente urgente el acceso sistemático a estas técnicas en el principal centro oncológico de la provincia.

Nayelis Torres se encuentra en su casa esperando el resultado de la biopsia. El Dr. Ramos cerró su mensaje con una promesa: «Seguimos soñando con un quirófano a la altura de lo que nuestros pacientes merecen, y trabajando para que este pequeño paso se convierta en un gran avance para todos».