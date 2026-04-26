Vuelven los apagones por déficit de generación en La Habana: «Se acabó el pan de piquito»

Apagón en Cuba (imagen de referencia) Foto © Imagen editada con IA, CiberCuba

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Los apagones regresaron a La Habana en la noche del sábado tras un breve respiro de cinco días, cuando el bloque #4 quedó sin electricidad al menos una hora y 26 minutos y un disparo automático por frecuencia dejó a oscuras zonas de Playa y Habana del Este, según informó la Empresa Eléctrica de La Habana en su canal de Telegram.

La capital había acumulado aproximadamente cinco días consecutivos sin cortes por déficit de generación —del 20 al 25 de abril— gracias a la distribución prioritaria de petróleo ruso refinado que comenzó a llegar el 17 de abril.

Ese alivio, celebrado con cautela por muchos habaneros, duró apenas cinco noches.

Los cubanos reaccionaron en redes sociales con resignación y humor negro. «Empezó el primer capítulo de la vigésima temporada, de la serie El apagón interminable, se acabó la felicidad, vuelve el estrés», escribió una usuaria.

«Empezó la masacre y esta temporada viene más dura», advirtió otra persona.

Una residente del reparto La Cumbre, en San Miguel del Padrón, relató que la luz «se fue a las 9:30 pm y volvió como a las 2:00 am», y que los equipos eléctricos «libraron de milagro» por las fluctuaciones de voltaje al restablecerse el servicio.

Otra persona denunció la inequidad en la distribución de los cortes: «Ya empezamos y como siempre el bloque 4 el más afectado porque no son ni parejos con las horas de apagón».

El disparo automático por frecuencia de la noche del sábado —el sexto incidente de este tipo registrado en La Habana en lo que va de 2026— afectó zonas de Playa y Habana del Este, incluyendo Juan Manuel Márquez, Santa Fe, Boca Ciega y Santa María del Mar.

El déficit nacional de generación se mantiene en niveles críticos. El sábado, la máxima afectación fue de 1,297 MW a las 20:00 horas, con una disponibilidad de apenas 1,925 MW frente a una demanda de 3,100 MW en horario pico, según datos de la Unión Eléctrica de Cuba.

Las averías activas incluyen las unidades 1 y 2 de la central termoeléctrica Ernesto Guevara, la unidad 6 de Nuevitas, la unidad 2 de Felton y las unidades 3 a 5 de Renté.

Mientras La Habana recibe trato preferencial, provincias como Holguín, Granma y Santiago de Cuba sufren cortes de hasta 24 horas diarias, una realidad que contrasta con el breve alivio que vivió la capital.