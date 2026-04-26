Apagones en Cuba vuelven a dispararse: Esto programa la UNE para el domingo

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La Unión Eléctrica (UNE) pronostica para este domingo una afectación de 1,395 MW en el horario pico, con una disponibilidad de apenas 1,735 MW frente a una demanda máxima de 3,100 MW, según la nota informativa oficial del Sistema Eléctrico Nacional publicada esta mañana.

El deterioro llega después de que el sábado el servicio se interrumpiera durante 17 horas y 45 minutos, con afectación continua durante toda la madrugada. La máxima afectación del día anterior alcanzó los 1,461 MW a las 20:10 horas, agravada por la salida de emergencia de la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes.

A las 06:30 horas de este domingo, la disponibilidad del sistema era de 1,680 MW frente a una demanda de 2,380 MW, con 990 MW ya afectados en ese momento. Para el horario del mediodía se estimaba una afectación de 950 MW.

Las averías acumuladas explican el agravamiento: están fuera de servicio la unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 5 de la CTE Renté.

Además, se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Renté y la unidad 5 de la CTE Nuevitas. Las limitaciones en la generación térmica suman 335 MW fuera de servicio.

Como único alivio parcial, los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron 3,978 MWh el sábado, con una potencia máxima de 641 MW en horario diurno. Sin embargo, la ausencia de almacenamiento masivo de baterías impide que esa generación cubra la demanda nocturna.

Para el horario pico de este domingo, la UNE prevé la entrada de la unidad 3 de la CTE Renté con 55 MW, actualmente en proceso de arranque, aunque ese aporte resulta insuficiente para cerrar el déficit proyectado.

La situación desata la indignación de los cubanos en redes sociales. «Regionalistas, La Habana encendida 24/7 y los demás nos tratan como trastes viejos», escribió un usuario. Otro señaló: «Ya vamos aumentando el déficit como dijo el ministro finales de mes y de nuevo largas horas».

El malestar por el trato preferencial a la capital es creciente.

Mientras La Habana acumulaba días sin apagones por déficit de generación, una usuaria de Puerto Padre, Las Tunas, denunció cortes desde las cinco de la tarde hasta las dos de la madrugada, con una nueva interrupción antes de las siete de la mañana.

Este domingo se enmarca en una crisis eléctrica que ha superado los 1,300 MW de déficit en varias jornadas de abril.

El mayor déficit del mes se registró el 1 de abril con 1,945 MW, y el 16 de abril el 62% del territorio nacional quedó sin luz simultáneamente, dejando a más de 200,000 cubanos sin acceso al agua potable.

La causa estructural es la escasez crítica de combustible: Cuba estuvo cuatro meses sin recibir importaciones de crudo y solo obtuvo un cargamento ruso que, según el ministro de Energía Vicente de la O Levy, alcanzaría «hasta finales de este mes».