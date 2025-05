Cubana celebra su primer año en España con emotivo mensaje: "He trabajado con dignidad, aunque no sea en lo que soñaba"

Yasy Vidal, una emigrante cubana que vive en Mijas, Málaga, ha conmovido a miles en redes sociales al compartir un video en el que reflexiona sobre su primer año en España, lejos de su carrera como ingeniera informática y trabajando actualmente como camarera.

“Hoy cumplo un año viviendo en España, donde he pasado de ser informática a camarera, o mejor dicho, de tener sueños a vivir realidades”, dice en el emotivo audiovisual publicado en TikTok. Explica que salió de Cuba con una pequeña maleta “llena de recuerdos y el corazón rebosante de ilusión”, convencida de que su título sería su pasaporte para salir adelante. “La vida tenía otros planes para mí”, confiesa con sinceridad.

Durante estos doce meses, relata que lo más difícil ha sido encontrar empleo en su profesión. “Pasé de dar soporte informático a aprender a llevar una bandeja; pasé de mi cómoda silla de oficina a largas jornadas de pie, atendiendo mesas, sirviendo cafés, recomendando vinos, conociendo de coctelería”. Asegura que ha aprendido a pulir cubiertos, montar servicio y, sobre todo, a tratar con personas que vienen a disfrutar “mientras yo sonrío con el alma cansada”.

Pese al giro inesperado en su vida profesional, Yasy defiende con firmeza su dignidad laboral. “Que sea camarera no borra mi título, ni mi historia, ni mis metas, ni mucho menos mi esencia. Al contrario, le añade capas de fuerza, de humildad y de humanidad”. Y añade: “Hoy soy camarera, una camarera universitaria, sí señor, y no me da vergüenza decirlo, al contrario, me honra”.

Reacciones divididas: críticas, apoyo y relatos compartidos

El video, que acumula miles de reproducciones y comentarios, ha generado reacciones diversas. Algunos usuarios, especialmente otros cubanos, cuestionaron que no haya logrado insertarse en el sector informático. “Hay mucho trabajo en esta rama, así que o no sabes buscar o no tienes el conocimiento necesario”, opinó un internauta.

Yasy respondió defendiendo su preparación: “No soy programadora, aunque lo he hecho hace un par de años. Daba soporte y era especialista del departamento”.

Otros usuarios se sintieron identificados. “Yo hoy soy una cocinera universitaria, licenciada en Educación Especial. Pero como les dije a mis hijas: trato de hacer lo que aparezca, siempre con dignidad y optimismo”, comentó una seguidora. Una médica cubana contó que trabajó como recepcionista y técnica antes de ejercer, y hoy es subdirectora de un hospital.

También recibió recomendaciones prácticas, como crear un perfil profesional en LinkedIn, homologar su título, formarse en áreas más demandadas como programación, y aplicar a empleos que permitan teletrabajo. Yasy explicó que ha asistido a ferias de empleo, entregado currículums, cursado capacitaciones y actualmente se encuentra en proceso de homologación.

Mientras tanto, en el restaurante donde trabaja ha encontrado espacio para aplicar parte de sus conocimientos: “Le estoy llevando la publicidad, la contabilidad, la digitalización de menús, redes sociales, el mantenimiento de sus cuatro ordenadores... aunque la mayoría del tiempo soy camarera”.

Otros testimonios: “No hay nada más fuerte que un emigrante”

El testimonio de Yasy se suma a una serie de historias similares de cubanos en España. Zaida Polanco, radicada en el país ibérico desde hace seis años, celebró en mayo su ciudadanía española tras superar numerosos obstáculos como emigrante indocumentada.

También Karlita, una joven cubana en La Coruña, publicó un video defendiendo el derecho de quienes desean emigrar sin que les apaguen la ilusión: “Si tú saliste de Cuba para mejorar, ¿por qué otras personas no lo pueden hacer?”, cuestionó a quienes desmotivan a los futuros emigrantes.

En abril, el médico cubano Sam Sabater compartió entre lágrimas la homologación de su título tras tres años de espera. “Cuento los días para volver a ponerme una bata y aportar mi granito de arena”, escribió. Su historia, como la de muchos, refleja la dura travesía que implica validar una carrera profesional lejos de la isla.

“Estoy segura de que algún día llegará mi oportunidad”

“Mientras tanto sigo aquí, aprendiendo, creciendo y luchando, por mí, por los míos y por lo que soñé al subirme en aquel avión un 24 de mayo de 2024”, concluye Yasy. Su testimonio ha resonado entre decenas de cubanos que, como ella, han tenido que recomenzar desde abajo, pero sin perder de vista sus metas.

