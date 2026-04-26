Cubano se propuso hacer un pozo a pico y pala: «Ayer me dio dos cubos de agua»

Marcel Hernández, un joven cubano, decidió resolver la crisis del agua con sus propias manos y comenzó a excavar un pozo artesanal en el patio de su casa, a pico y pala, documentando cada etapa del proceso en sus redes sociales con videos que se han vuelto virales.

En su publicación más reciente, Marcel celebró un hito que resume semanas de esfuerzo: el pozo comenzó a dar agua.

«Día 8. Ya son tres metros y pico de profundidad. Estamos peleando todavía, pero ya está dando agua. Ayer dio dos cubos y hoy uno. Poco a poco se llena el pozo, pero hay que descansar los brazos porque esto es "una locura de amor", de verdad», dijo.

«Para mí este día fue súper importante, porque mientras rompía piedras, el agua iba saliendo y me molestaba trabajar así, pero era lo que estábamos buscando», escribió.

Los cubanos le dan apoyo en las redes

Los seguidores de Marcel han respondido con el humor que caracteriza al cubano ante la adversidad. «Vas a llegar al núcleo de la tierra», escribió un internauta. Otro aplicó una lógica matemática implacable: «Si ayer dio dos y hoy uno, mañana no toca agua».

No faltaron quienes compararon a Marcel con un explorador petrolero. «Día uno buscando petróleo en donde no hay».

Otra persona sugirió que «de paso haga un búnker», y otra advirtió con geografía creativa: «Si sigues rompiendo para abajo, ahorita sales en Australia, para los que dicen que la Tierra es redonda».

También llegaron los ánimos con experiencias propias. Un seguidor de Arroyo Naranjo expresó: «Aquí se hizo un pozo en el patio, de 12 metros. Fue así, a pico y pala, pero fue entre dos. Hubo un poquito más de descanso, pero fue una tarea difícil. Sigue, que al día de hoy está dando agua. No pierdas la fe».

La hazaña de Marcel es producto de una necesidad

Los apagones en Cuba dejan prolongados cortes del servicio de agua potable a lo largo y ancho del país. En algunas regiones pasan más de un mes sin recibir el preciado líquido en los hogares y algunas personas se ven obligadas a pagar por tener agua en sus casas.

En barrios de Matanzas, el número de pozos artesanales se duplicó en pocos meses, pasando de 20 a más de 40 en una sola circunscripción, ante las fallas del sistema de bombeo. Las autoridades proyectaron nuevos pozos para paliar la crítica situación del agua.

El agua transportada en pipas supera los 12,000 pesos cubanos, lo que convierte la perforación artesanal en la única opción económicamente viable para muchas familias. En La Habana más de 248,000 personas sufren interrupciones constantes del suministro.

La situación es igualmente grave en otras provincias. Un pueblo de Pinar del Río lleva más de dos años sin servicio de agua.