Villa Clara en puro «festejo» hacia el Primero de Mayo, mientras los trabajadores no tienen para vivir

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Villa Clara se alista con plenarias, condecoraciones y actos de reafirmación «revolucionaria» para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, según un reporte de la Agencia Cubana de Noticias que reseña una semana de preparativos para el «festejo», que incluyó concentración en el parque Vidal de Santa Clara, como si los obreros que desfilan tuvieran algo que festejar.

La nota describe cómo «representantes de diversos sindicatos, instituciones y organizaciones de masas se congregaron para reafirmar su participación en la jornada del Primero de Mayo, que este año se celebra bajo la consigna de unidad, compromiso y defensa de la paz». Todo muy bonito, salvo por un detalle que el relato omite con maestría: esos mismos trabajadores ganan en promedio 6.930 pesos mensuales, unos 15 dólares al tipo de cambio informal, mientras que una pareja necesita más de 45.000 pesos al mes para cubrir gastos básicos.

La contradicción entre el festejo oficial y la realidad es tan grande que casi resulta cómica. Los salarios y pensiones cubanos no alcanzan ni para un combo de pizza y malta, y las pensiones mínimas no superan los 4.000 pesos —menos de 10 dólares—, insuficientes para la alimentación básica estimada en al menos 30.000 pesos mensuales.

Por si fuera poco, este sábado, el día antes de que la ACN publicara su crónica festiva, Cuba registraba 17 horas y 45 minutos de interrupciones eléctricas continuas, con una afectación máxima de 1.461 MW, según la Unión Eléctrica. De hecho, los apagones en el país vuelven a dispararse mientras los funcionarios ultiman los detalles del desfile. El Sistema Eléctrico Nacional ha colapsado al menos siete veces en 18 meses y cinco veces solo en lo que va de 2026.

En Villa Clara, la situación tiene su propio capítulo de vergüenza. Desde febrero, el pan de la bodega en esa provincia solo se vende a menores de 13 y mayores de 65 años, porque las autoridades de Comercio Interior admitieron que se trata de «un asunto muy complejo que depende del arribo de barcos y aseguramientos logísticos en un escenario de escasez extrema de recursos, energía eléctrica y combustible». Pero claro, para el desfile hay energía organizativa de sobra.

La medalla Jesús Menéndez que recibió Maricel Montero Lago, directora de la fábrica INPUD durante casi dos décadas y otras condecoraciones a cuadros destacados, son presentadas por la ACN como un «faro de entrega y patriotismo en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos». El régimen, fiel a su costumbre, convocó al Primero de Mayo en tono de guerra con la consigna nacional «La Patria se defiende», lanzada por la Central de Trabajadores de Cuba el 12 de abril. Que los trabajadores no tengan para comer es, evidentemente, culpa del embargo.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz ya advirtió que el desfile se hará «con racionalidad» por las restricciones existentes, eufemismo oficial para decir que se apela al discurso bélico para movilizar el Primero de Mayo sin que haya combustible ni recursos para montar el espectáculo de siempre. El economista Elías Amor lo dice sin rodeos: el Estado cubano es el principal explotador de los trabajadores, al controlar sus salarios y apropiarse del valor de su trabajo.

Mientras tanto, el 89% de la población cubana se encuentra en situación de extrema pobreza, el PIB acumula una caída del 23% desde 2019 y la inflación acumulada desde 2021 supera el 206%. La agenda noticiosa de Villa Clara también destacó esta semana la confección de un libro sobre producción de boniato. Porque cuando no hay pan en la bodega, siempre queda el boniato. Con el pequeño problema de que tampoco hay boniato.