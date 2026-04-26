Barrios de La Habana sin agua tras fallo eléctrico en el impulsor de Palatino

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Una interrupción eléctrica ocurrida en la noche del sábado en el impulsor de Palatino dejó sin agua al Reparto Víbora, en el municipio 10 de Octubre, y afectó además los puntos críticos del municipio Plaza de la Revolución, según nota informativa oficial de Aguas de La Habana publicada este domingo.

La empresa explicó que el corte de electricidad «provocó una avería interna en el sistema eléctrico del impulsor, afectando una de las unidades de bombeo», lo que interrumpió el suministro en esas zonas de la capital.

El impulsor de Palatino es una de las instalaciones de bombeo más importantes del sistema de abastecimiento capitalino: abastece repartos de Plaza de la Revolución —El Príncipe, Puentes Grandes y parte de Nuevo Vedado— y de 10 de Octubre, incluyendo Víbora, Sevillano y parte de Lawton.

Aguas de La Habana anunció que el Reparto Víbora «recibirá servicio de abasto mañana 27 de abril en su horario habitual», pero no precisó plazos de recuperación para los puntos críticos del municipio Plaza de la Revolución.

El fallo no es un hecho aislado. El mismo sábado se registraron al menos seis Disparos Automáticos por Frecuencia en La Habana, señal de una jornada de alta inestabilidad en la red eléctrica nacional.

Este episodio se suma a una cadena de crisis hídricas provocadas por apagones. El 16 de abril, paros eléctricos de más de diez horas dejaron sin agua a más de 200,000 habaneros en Diez de Octubre, Cerro, Plaza, Centro Habana y Habana Vieja.

La razón estructural es conocida: el 87% del sistema de abasto de agua depende del Sistema Electroenergético Nacional, de modo que cada interrupción eléctrica se convierte automáticamente en un corte de agua.

Cuba atraviesa en 2026 la crisis energética más severa de su historia reciente, con déficits de generación superiores a 1,800 MW en horas pico y apagones que han llegado a las 29 horas y 29 minutos, registrados el 16 de marzo pasado.

El impulsor de Palatino ya había fallado antes por causas similares. En junio de 2025, Granma reconoció que «la inestabilidad eléctrica complejiza el abasto de agua en La Habana» tras quedar fuera de servicio varios motores del Palatino Nuevo y el Palatino Viejo. En noviembre de 2025, una avería eléctrica en una subestación paralizó el bombeo desde Cuenca Sur y afectó a más de 233,000 habitantes en seis municipios capitalinos.

La crisis hídrica en La Habana es crónica y se agrava con cada apagón. El director de Acueducto de Aguas de La Habana reconoció el sábado que más de 200,000 habaneros carecen de acceso regular al agua potable, una cifra que refleja el deterioro acumulado de décadas de desinversión en infraestructura bajo la dictadura.