Barrios de La Habana sin agua tras fallo eléctrico en el impulsor de Palatino

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Una interrupción eléctrica ocurrida en la noche del sábado en el impulsor de Palatino dejó sin agua al Reparto Víbora, en el municipio 10 de Octubre, y afectó además los puntos críticos del municipio Plaza de la Revolución, según nota informativa oficial de Aguas de La Habana publicada este domingo.
La empresa explicó que el corte de electricidad «provocó una avería interna en el sistema eléctrico del impulsor, afectando una de las unidades de bombeo», lo que interrumpió el suministro en esas zonas de la capital.
El impulsor de Palatino es una de las instalaciones de bombeo más importantes del sistema de abastecimiento capitalino: abastece repartos de Plaza de la Revolución —El Príncipe, Puentes Grandes y parte de Nuevo Vedado— y de 10 de Octubre, incluyendo Víbora, Sevillano y parte de Lawton.
Aguas de La Habana anunció que el Reparto Víbora «recibirá servicio de abasto mañana 27 de abril en su horario habitual», pero no precisó plazos de recuperación para los puntos críticos del municipio Plaza de la Revolución.
El fallo no es un hecho aislado. El mismo sábado se registraron al menos seis Disparos Automáticos por Frecuencia en La Habana, señal de una jornada de alta inestabilidad en la red eléctrica nacional.
Este episodio se suma a una cadena de crisis hídricas provocadas por apagones. El 16 de abril, paros eléctricos de más de diez horas dejaron sin agua a más de 200,000 habaneros en Diez de Octubre, Cerro, Plaza, Centro Habana y Habana Vieja.
La razón estructural es conocida: el 87% del sistema de abasto de agua depende del Sistema Electroenergético Nacional, de modo que cada interrupción eléctrica se convierte automáticamente en un corte de agua.
Cuba atraviesa en 2026 la crisis energética más severa de su historia reciente, con déficits de generación superiores a 1,800 MW en horas pico y apagones que han llegado a las 29 horas y 29 minutos, registrados el 16 de marzo pasado.
El impulsor de Palatino ya había fallado antes por causas similares. En junio de 2025, Granma reconoció que «la inestabilidad eléctrica complejiza el abasto de agua en La Habana» tras quedar fuera de servicio varios motores del Palatino Nuevo y el Palatino Viejo. En noviembre de 2025, una avería eléctrica en una subestación paralizó el bombeo desde Cuenca Sur y afectó a más de 233,000 habitantes en seis municipios capitalinos.
La crisis hídrica en La Habana es crónica y se agrava con cada apagón. El director de Acueducto de Aguas de La Habana reconoció el sábado que más de 200,000 habaneros carecen de acceso regular al agua potable, una cifra que refleja el deterioro acumulado de décadas de desinversión en infraestructura bajo la dictadura.
Preguntas frecuentes sobre la crisis hídrica y eléctrica en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los cortes de electricidad afectan el suministro de agua en La Habana?
El 87% del sistema de abastecimiento de agua de Cuba depende del Sistema Electroenergético Nacional. Esto significa que cada interrupción eléctrica puede provocar un corte en el suministro de agua, ya que las bombas necesitan electricidad para funcionar. La crisis energética actual en Cuba agrava esta situación, con apagones frecuentes que paralizan el bombeo de agua en La Habana.
¿Cuál es la situación actual del suministro de agua en el Reparto Víbora y Plaza de la Revolución?
Según Aguas de La Habana, el Reparto Víbora recibirá servicio de agua el 27 de abril en su horario habitual. Sin embargo, no se ha precisado cuándo se recuperará el suministro en los puntos críticos del municipio Plaza de la Revolución. La situación es parte de una serie de crisis recurrentes debido a la inestabilidad eléctrica.
¿Cuáles son las causas principales de la crisis hídrica en La Habana?
Las causas principales son los apagones frecuentes y el deterioro de la infraestructura de bombeo. Aproximadamente el 40% de los problemas se deben al deterioro de equipos de bombeo y un 39% a los apagones, según directivos de Aguas de La Habana. La falta de mantenimiento y las roturas en conductoras también contribuyen al problema.
¿Cómo está afectando la crisis energética a la vida cotidiana en Cuba?
La crisis energética en Cuba, marcada por frecuentes apagones, afecta significativamente la vida cotidiana al interrumpir servicios esenciales como el suministro de agua y gas. Los apagones prolongados no solo impiden el bombeo de agua, sino que también dificultan la cocción de alimentos y otras actividades básicas, generando un descontento generalizado entre la población.
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