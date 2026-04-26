Zelenski alerta contra «terrorismo nuclear» ruso en el 40 aniversario del desastre de Chernóbil

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El presidente ucraniano Volodimir Zelenski aprovechó este domingo el 40 aniversario del desastre de Chernóbil para denunciar el «terrorismo nuclear» ruso y advertir que la guerra de Rusia está llevando al mundo «de nuevo al borde de una catástrofe provocada por el hombre».

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Zelenski recordó que el 26 de abril de 1986 explotó el reactor número cuatro de la central nuclear de Chernóbil, liberando una cantidad significativa de material radiactivo al medio ambiente, y que «cientos de miles de personas han estado lidiando con las consecuencias de esa tragedia durante años».

El mandatario ucraniano denunció que los drones Shahed rusos sobrevuelan permanentemente la vieja central nuclear y que uno de ellos se estrelló contra el sarcófago protector el año pasado.

Ese ataque ocurrió el 14 de febrero de 2025, cuando un dron ruso Shahed 136 impactó contra el Nuevo Confinamiento Seguro (NCS), la estructura de acero construida entre 2016 y 2019 con un coste de 2.100 millones de euros y la contribución de más de 40 países, abriendo un agujero de seis metros de diámetro.

Una inspección de la ONU realizada en diciembre de 2025 confirmó que el NCS perdió sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de confinamiento, y los expertos advierten que un eventual colapso del escudo liberaría aproximadamente cuatro toneladas de polvo altamente radiactivo en Europa.

«El mundo no debe permitir que este terrorismo nuclear continúe, y la mejor manera de lograrlo es obligar a Rusia a detener sus ataques insensatos», subrayó Zelenski.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, viajó a Kiev con motivo del aniversario y exigió el inicio urgente de las reparaciones: «Creemos que las reparaciones deberían comenzar lo antes posible, y que dejar la situación tal y como está ahora es problemático».

Las reparaciones del NCS se estiman en 500 millones de euros, con una evaluación técnica que proyecta restaurar su funcionalidad total para 2030.

El Ministerio de Exteriores de Ucrania emitió un comunicado calificando el desastre de 1986 como «el mayor desastre provocado por el hombre en la historia de la humanidad» y trazó un paralelismo directo entre el encubrimiento soviético de entonces y la conducta actual de Rusia.

«Chernóbil no es simplemente una historia de fallo técnico; es un veredicto sobre un sistema soviético construido sobre crímenes y mentiras deliberadas, un régimen que la Rusia actual intenta revivir», señaló el ministerio.

El comunicado recordó que el régimen soviético ocultó la catástrofe al mundo durante al menos dos días y que el 1 de mayo de 1986, cuando la radiación ya se había extendido ampliamente, miles de personas en Kiev fueron obligadas a participar en un desfile público.

«Hoy, Moscú continúa con esta tradición de engaño, utilizando las instalaciones nucleares como herramientas de chantaje. Rusia no ha aprendido la lección; en cambio, ha convertido el peligro nuclear en un arma», sostiene el texto.

La invasión rusa de Ucrania convirtió la zona nuclear en escenario de guerra desde el primer día: las tropas rusas ocuparon la central de Chernóbil desde el 24 de febrero de 2022 hasta el 31 de marzo de ese año, causando daños estimados en 100 millones de euros.

Rusia también tomó el control de la central de Zaporiyia, la mayor de Europa, en marzo de 2022, manteniéndola ocupada hasta la actualidad.

La Unión Europea emitió el pasado sábado una advertencia sobre los «incesantes» ataques rusos a las instalaciones nucleares ucranianas, exigiendo a Rusia el cese inmediato y la devolución del control de Zaporiyia.

«Nuestro llamamiento en este día es sencillo: es hora de poner fin al chantaje nuclear. La comunidad internacional debe demostrar que ha aprendido las lecciones de 1986», concluye el comunicado del Ministerio de Exteriores ucraniano.