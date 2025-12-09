Ucrania no cederá territorio a Rusia: Zelenski prepara nuevo plan de paz con ayuda de Europa

Vídeos relacionados:

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reafirmó que su país no entregará ningún territorio a Rusia y anunció que prepara un nuevo plan de paz con apoyo de los líderes europeos, en medio de las negociaciones impulsadas por Washington para poner fin a más de tres años de guerra.

“Ucrania no tiene derecho a regalar nada, ni bajo la ley nacional, ni internacional, ni moral”, declaró el mandatario durante una reunión en Londres con el primer ministro británico, Sir Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Zelenski insistió en que cualquier concesión territorial “pondría en riesgo la soberanía del país y la seguridad futura de Europa”, en respuesta a las presiones de la administración de Donald Trump, que busca cerrar un acuerdo de paz con el Kremlin antes de fin de año.

El primer borrador del plan, filtrado semanas atrás, fue rechazado por Kiev y por varias capitales europeas al incluir exigencias rusas, como la cesión de la región del Donbás y el compromiso de Ucrania de no unirse a la OTAN.

Según fuentes diplomáticas citadas por la agencia Interfax-Ucrania, la nueva versión reduciría el documento de 28 a 20 puntos, pero mantiene intactas las posiciones “pro-ucranianas”.

Zelenski confirmó que su equipo enviará una propuesta revisada a la Casa Blanca en los próximos días y aseguró que ha mantenido “conversaciones constructivas, aunque difíciles”, con el enviado de paz estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Trump.

Tras el encuentro en Londres, el líder ucraniano viajó a Bruselas para reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en busca de respaldo político y económico a su plan. Este martes, Zelenski también sostuvo otro encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Además, durante su gira europea, Zelensky fue recibido en audiencia por el papa León XIV en el Vaticano, donde agradeció la “constante oración por Ucrania y por su pueblo”, así como los llamados del pontífice a una “paz justa”.

El mandatario informó al Papa sobre los esfuerzos diplomáticos con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo y destacó la disposición de la Santa Sede a ampliar sus misiones humanitarias, especialmente en la mediación para el regreso de los niños ucranianos secuestrados por Rusia.

“Invité al Santo Padre a visitar Ucrania; sería una poderosa señal de apoyo para nuestro pueblo”, escribió el presidente en la red social X.

Mientras tanto, los combates continúan en el frente oriental. Moscú afirmó haber tomado la estratégica ciudad de Pokrovsk, en Donetsk, aunque Kiev desmintió la versión mostrando imágenes de sus tropas aún en combate.

El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Gerásimov, aseguró que las fuerzas del Kremlin avanzan hacia Myrnohrad, mientras Ucrania denuncia ataques con drones y misiles contra infraestructuras eléctricas en el norte y el oeste del país.

Zelenski reiteró que cualquier modificación de las fronteras ucranianas deberá someterse a un referéndum nacional y advirtió que “ceder territorio sería traicionar a los soldados y a los ciudadanos que resisten desde 2022”.

“Queremos la paz, pero no a cualquier precio”, subrayó el presidente ucraniano, mientras Europa se posiciona como su principal aliado ante las presiones de Washington y las exigencias del Kremlin.