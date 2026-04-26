Trump se muestra firme tras el tiroteo en la Cena de Corresponsales: "Los riesgos no me van a frenar"

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump reafirmó su determinación tras ser evacuado la noche anterior de la Cena Anual de Corresponsales, luego de que un hombre armado abriera fuego en la entrada del hotel Washington Hilton, en Washington D.C.

“No me va a frenar”, declaró el mandatario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El incidente ocurrió el sábado alrededor de las 8:36 p.m. cuando Cole Tomas Allen, un maestro y desarrollador de videojuegos de 31 años residente en Torrance, California, intentó forzar un puesto de control de seguridad portando una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Allen disparó entre cinco y ocho tiros en el lobby del hotel antes de ser neutralizado y detenido por el Servicio Secreto, que impidió su acceso al salón donde se encontraban los 2,600 asistentes al evento.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido, aunque su chaleco antibalas lo protegió; fue hospitalizado por precaución y se esperaba su plena recuperación.

Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y varios miembros del gabinete —entre ellos Marco Rubio, Pete Hegseth, Tulsi Gabbard y Kash Patel— fueron evacuados ilesos.

En la conferencia de prensa, Trump apeló a la historia para contextualizar los riesgos del cargo: "Va con el territorio, y si quieres hacer un gran trabajo... mira lo que les ha pasado a algunos de nuestros más grandes presidentes. No le ocurre a quienes no hacen nada".

El mandatario también vinculó el incidente al contexto geopolítico actual, aunque descartó una conexión directa: "No sé si eso tuvo algo que ver, realmente no lo creo, según lo que sabemos".

Aun así, advirtió: "Cuando haces cosas como esas, te conviertes en un objetivo", en referencia a las acciones militares ordenadas contra Irán.

Ante una pregunta del periodista español David Alandete, Trump respondió con una mezcla de seriedad y humor: "Nadie me dijo que este trabajo era tan peligroso", y bromeó que si Rubio le hubiera advertido sobre los peligros del cargo, quizás no habría postulado.

El Servicio Secreto emitió una declaración sobre el incidente, mientras que el subdirector Matthew Quinn calificó al atacante de "cobarde".

El director del FBI, Kash Patel, elogió a Trump tras el tiroteo.

El fiscal general interino Todd Blanche confirmó que Allen apuntaba a funcionarios del gobierno, posiblemente incluyendo al presidente, y dos fuentes citadas por CBS News indicaron que el sospechoso habría declarado querer disparar contra miembros de la administración.

Minutos después del incidente, Trump publicó en Truth Social un video de seguridad del sospechoso y elogió la respuesta de las fuerzas del orden: "El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido arrestado".

Este es el tercer ataque registrado contra Trump. El primero ocurrió el 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania, donde una bala rozó su oreja derecha y murió un asistente; el segundo fue un intento el 15 de septiembre de 2024 en West Palm Beach, Florida.

Trump anunció que la Cena de Corresponsales será reprogramada en aproximadamente 30 días, y cerró su mensaje con la misma determinación con la que comenzó: "No me va a frenar".