Organizaciones de derechos humanos alertan: viajar al Mundial en EE.UU. podría implicar detenciones y abusos

Un hombre es detenido por ICE (Imagen de Referencia). Foto © Facebook/U.S. Citizenship and Immigration Services.

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Amnistía Internacional y más de 120 organizaciones de derechos civiles y humanos emitieron una advertencia formal de viaje para el Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, alertando a aficionados, jugadores y periodistas sobre un "aumento del autoritarismo y de la violencia" bajo las políticas migratorias del presidente Donald Trump, reportó AP.

El documento, firmado también por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y decenas de grupos más, advierte que los visitantes podrían ser rechazados arbitrariamente en la frontera, detenidos en condiciones "inhumanas" o sometidos a revisiones invasivas de sus teléfonos y redes sociales.

Las organizaciones justificaron la alerta señalando que era necesaria «ante el deterioro de la situación de los derechos humanos en Estados Unidos y la ausencia de acciones significativas y garantías concretas por parte de la FIFA, las ciudades anfitrionas o el gobierno estadounidense».

El aviso identifica riesgos concretos en ciudades anfitrionas como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, donde operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado acusaciones de perfilamiento racial y represión violenta de protestas.

Uno de los casos más citados en el documento es el de Renée Nicole Good, una mujer de 37 años baleada y asesinada por un agente del ICE en Minneapolis el 7 de enero de 2026 mientras actuaba como observadora legal de operaciones migratorias cerca de una escuela bilingüe.

Días después de ese incidente, el ICE anunció su rol «clave» en la seguridad del torneo, lo que intensificó los temores de las organizaciones civiles, que ya habían pedido a la FIFA excluir al ICE de los estadios durante la competencia.

La advertencia también señala que desde enero de 2026, la administración Trump impuso restricciones totales de visa a nacionales de 19 países, entre ellos Irán, Haití, Somalia, Siria y Yemen, y restricciones parciales a otros 20, incluyendo Cuba y Venezuela, afectando directamente a aficionados de naciones clasificadas al torneo.

En ese contexto, EE.UU. definió reglas especiales de visas para el Mundial mediante el llamado «FIFA Pass», que ofrece entrevistas consulares prioritarias para compradores de entradas oficiales, aunque sin relajar las verificaciones de seguridad.

El impacto en el turismo ya es visible: el turismo internacional a EE.UU. cayó un 5,4% en 2025, con descensos de entre 22% y 28% desde Canadá, y encuestas del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) indican que el 34% de los encuestados evita visitar el país por las políticas migratorias de Trump, con pérdidas proyectadas de 15,700 millones de dólares en gasto turístico.

La advertencia generó rechazo del sector turístico. Geoff Freeman, presidente de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, afirmó que «la idea de que visitar Estados Unidos representa un riesgo significativo para la seguridad no es una advertencia de buena fe, sino una táctica política diseñada para causar daño económico», y recordó que el año pasado 67 millones de turistas internacionales visitaron el país.

La FIFA, por su parte, se limitó a recordar sus documentos rectores sobre compromiso con los derechos humanos, sin ofrecer garantías concretas adicionales, una postura que ya había generado críticas previas ante las políticas migratorias estadounidenses.

También es relevante que la tasa de aprobación de casos de asilo cayó al 7% bajo la administración Trump, frente al 50% registrado durante las administraciones anteriores, lo que ilustra el endurecimiento del sistema migratorio que enfrentarán los visitantes.

El torneo FIFA 2026 arranca el 11 de junio con partidos en 11 estadios en territorio estadounidense, además de sedes en Canadá y México, y podría atraer hasta 10 millones de visitantes a Norteamérica en lo que se proyecta como el evento deportivo más grande de la historia.