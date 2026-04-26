Hay miedo: Régimen cubano ataca encuesta independiente antes de que existan resultados

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Una encuesta lanzada por medios independientes cubanos ha provocado una reacción inmediata del aparato ideológico del régimen, incluso antes de que se publiquen sus primeros resultados.

La ofensiva mediática no deja dudas: el ejercicio ha tocado un nervio sensible en el control estatal sobre la opinión pública.

La iniciativa, impulsada por el medio independiente elTOQUE junto a más de 20 actores de la sociedad civil, busca recoger percepciones de cubanos dentro y fuera de la isla sobre temas clave como el sistema político, la economía, el papel del exilio y posibles escenarios de transición.

Se trata de una encuesta abierta, digital y participativa, que intenta llenar un vacío evidente: la ausencia de estudios independientes sobre lo que realmente piensan los cubanos.

En un país donde el Estado monopoliza la información y no permite mediciones libres de opinión política, este tipo de ejercicios —aunque imperfectos desde el punto de vista estadístico— adquieren un valor significativo como termómetro social.

Sin embargo, la respuesta oficial no se ha hecho esperar. El sitio Razones de Cuba, vinculado a la Seguridad del Estado, publicó un extenso texto en el que calificó la encuesta como “fraude estadístico”, “operación de guerra informativa” y “montaje propagandístico”.

Lo más llamativo no es el tono, habitual en ese tipo de plataformas, sino el momento: el ataque se produce cuando aún no existen resultados publicados. Es decir, no se cuestionan datos concretos, sino la posibilidad misma de que esos datos puedan influir en el debate público.

Deslegitimar antes de medir

El argumento central del régimen se apoya en críticas metodológicas: la encuesta es de participación voluntaria, depende del acceso a Internet y no garantiza representatividad estadística clásica. Estos señalamientos tienen base real. No se trata de una muestra probabilística ni de un estudio tradicional.

Pero el salto que da la narrativa oficial es significativo: convierte esas limitaciones en una descalificación absoluta. Según Razones de Cuba, cualquier resultado será inválido por definición.

Este tipo de razonamiento no busca mejorar el debate metodológico, sino cerrarlo. En lugar de discutir el alcance y las limitaciones del estudio, se opta por negarle legitimidad de origen.

Al mismo tiempo, el texto construye una narrativa política clásica: presenta a elTOQUE como un actor al servicio de intereses extranjeros y enmarca la encuesta como parte de una supuesta estrategia para contrarrestar una movilización oficialista denominada “Firma por la Patria”.

El control del relato

La reacción del régimen revela una preocupación de fondo: quién tiene derecho a interpretar lo que piensa la sociedad cubana.

Durante décadas, el Estado ha ejercido un monopolio casi absoluto sobre esa narrativa, apoyado en mecanismos de control político y ausencia de transparencia.

En ese contexto, una encuesta independiente —aunque no sea perfecta— introduce un elemento disruptivo. Permite que emerjan datos, percepciones y matices que no pasan por los canales oficiales.

El propio texto oficialista insiste en contraponer la “calle real” a la “manipulación digital”. Sin embargo, omite un factor clave: muchas de las movilizaciones públicas en Cuba están organizadas o supervisadas por estructuras estatales, lo que limita su valor como expresión espontánea de la voluntad popular.

Entre el termómetro y la propaganda

Es cierto que la encuesta enfrenta desafíos importantes: sesgo de autoselección, desigual acceso a Internet y diferencias entre cubanos dentro y fuera del país. Sus resultados deberán interpretarse con cautela.

Pero eso no la convierte automáticamente en propaganda. En ausencia de encuestas libres dentro de Cuba, este tipo de iniciativas puede ofrecer pistas valiosas sobre tendencias, percepciones y niveles de descontento o apoyo.

La respuesta del régimen, en cambio, sí encaja en una lógica propagandística: desacreditar la fuente, cuestionar el contexto y anticipar conclusiones sin evidencia.

Al final, la polémica deja una señal clara. Más allá de sus limitaciones, la encuesta ha logrado algo poco común en el ecosistema cubano: abrir una grieta en el control del discurso sobre la opinión pública.

Y la reacción oficial sugiere que esa grieta, por pequeña que sea, genera inquietud.