"Se salvan vidas": Ucrania envía robots al campo de batalla en lugar de soldados humanos

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Dos soldados rusos se rindieron el verano pasado ante robots terrestres y drones ucranianos controlados a distancia, sin que hubiera un solo captor humano presente.

Según reportó CNN, la posición fue tomada sin disparar un solo tiro, en lo que el comandante de la operación describió como la primera vez en la historia en que una posición enemiga fue asaltada y se tomaron prisioneros exclusivamente mediante sistemas no tripulados.

El responsable de la misión fue Mykola "Makar" Zinkevych, comandante de la unidad NC13 de la Tercera Brigada de Asalto Separada de Ucrania, encargada de sistemas robóticos de ataque basados en tierra.

"Debemos entender que nunca tendremos más personal, y nunca tendremos una ventaja numérica sobre el enemigo", dijo Zinkevych a CNN. "Así que necesitamos lograr esa ventaja mediante la tecnología".

Desde aquella operación, las misiones en que los robots sustituyen a soldados humanos se han convertido en rutina para la unidad.

El objetivo declarado de NC13 es reemplazar este año hasta un 30% de la infantería en la línea del frente con tecnología robótica.

El presidente Volodymyr Zelensky confirmó la magnitud del cambio el 14 de abril: drones y robots habían realizado más de 22,000 misiones en los últimos tres meses. "Se salvaron vidas más de 22,000 veces cuando un robot entró en las zonas más peligrosas en lugar de un guerrero", declaró.

Los sistemas desplegados incluyen plataformas como Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector y Volia. Solo en marzo de 2026, los robots terrestres completaron más de 9,000 misiones de logística y evacuación.

A finales de 2025, el Tercer Cuerpo de Ejército reportó que un único robot terrestre equipado con ametralladora frenó un avance ruso durante 45 días, necesitando solo mantenimiento ligero y recarga de batería cada dos días.

El impulso se ha acelerado bajo el nuevo ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, quien el 18 de abril anunció la contratación de 25,000 sistemas robóticos terrestres en el primer semestre de 2026, más del doble de los adquiridos durante todo 2025. Fedorov firmó 19 contratos por valor de 11,000 millones de grivnas y fijó una meta ambiciosa: "El 100% de la logística en la línea del frente debe ser realizada por sistemas robóticos".

El sector de robótica terrestre ucraniano cuenta ya con más de 280 empresas y 550 soluciones activas, respaldadas por el clúster estatal Brave1, que ha emitido 175 subvenciones a desarrolladores.

El robot Bizon-L —con capacidad de carga de 300 kilogramos y alcance de 50 kilómetros— ha sido catalogado bajo estándares de la OTAN para uso operativo conjunto.

Rusia también avanza en robótica, aunque va por detrás. Para Zinkevych, la clave no está en quién desarrolla la tecnología primero: "En el campo de batalla, el factor decisivo es quién ha logrado escalarla a largo plazo".

Robert Tollast, experto en guerra terrestre del Instituto Real de Servicios Unidos del Reino Unido, advirtió que los drones terrestres probablemente tendrán dificultades para mantener territorio por sí solos, pero reconoció que ya están salvando vidas en evacuaciones, reabastecimiento y combate.

"Incluso imaginando un futuro en el que la OTAN no combata exactamente como Ucrania, es casi seguro que estos sistemas encontrarán muchos usos en otras fuerzas", añadió.

El Instituto para el Estudio de la Guerra evaluó que la superioridad ucraniana en drones "probablemente está contribuyendo al estancamiento de los avances rusos y a los recientes contraataques ucranianos", aunque advirtió que "el desafío ahora para Ucrania será mantenerse un paso por delante mientras Rusia responde".