Viajeros alertan sobre robos frecuentes en el crucero de Quesada, Ciego de Ávila, y cuestionan que la policía “no hace nada”

La inseguridad en Ciego de Ávila se inscribe en una crisis delictiva de alcance nacional sin precedentes

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Viajeros que transitan por el crucero de Quesada, ubicado sobre la Carretera Central a unos ocho kilómetros al este de la ciudad de Ciego de Ávila, denuncian en redes sociales una escalada de robos, asaltos y agresiones en ese punto de parada obligatoria, y acusan a agentes de la Policía Nacional Revolucionaria de permanecer en el lugar sin intervenir, en aparente complicidad con los delincuentes.

La denuncia más reciente fue publicada por el usuario Danilo García en el grupo de Facebook ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!, donde relató haber sido robado personalmente en ese punto, mientras al menos seis uniformados se encontraban a 50 metros de distancia, con un jeep y una patrulla disponibles.

Según García, la única respuesta de los agentes fue: "Eso tienes que ir a Ciego y hacer la denuncia, nosotros aquí no podemos hacer nada".

Captura de Facebook/Danilo García

"Cada día se va haciendo más frecuente y más violentos los robos y asaltos en el 'famoso' crucero de Quesada", escribió García, quien acusa también a los vendedores ambulantes del lugar de actuar como cómplices al entretener a los viajeros unos segundos para facilitar el robo.

El denunciante cerró su publicación con una advertencia directa a quienes viajan por esa ruta. "No paren en ese lugar, menos de noche aunque vean 100 policías en el crucero. No compren nada ahí. Si paran, no dejen el auto solo ni por un segundo aunque esté cerrado, pues ahí son expertos en forzar las puertas en segundos".

Los comentarios a la publicación confirman un patrón organizado y crónico. El usuario Yordan Dominguez relató que hace algunos años le abrieron el maletero de su carro en ese mismo lugar alrededor de las 5:00 am, y que al perseguir a los ladrones encontró la vía bloqueada con piedras.

Señaló además que había un jeep UAZ estacionado en el crucero "para confundir los chóferes y que realizaran la parada obligatoria", momento en que los delincuentes actúan.

Alfredo Martinez fue contundente al afirmar que "eso está pasando desde hace años en ese lugar y nadie hace nada.

Por su parte, Freddy Domínguez, quien se identifica como excamionero, coincidió en que "en Quesada siempre sucede lo mismo, los robos y los asaltos delante de la policía; ellos son cómplices de los delincuentes".

El problema no es nuevo. El 1 de febrero de 2023, seis ladrones asaltaron un ómnibus de Transtur en ese mismo crucero alrededor de las 7:10 p.m., robando equipaje de los pasajeros.

Una víctima que intentó perseguirlos recibió pedradas, y la policía que acudió se negó a seguir a los asaltantes argumentando que no podía dejar la patrulla sola.

Este patrón de inacción se repite en otras partes del país. En agosto de 2025, delincuentes robaron maletines de un ómnibus de Transtur en la Vía Blanca mientras el vehículo estaba detenido en un semáforo, usando una pata de cabra para forzar el maletero.

En marzo de 2025, tres individuos fueron capturados intentando robar equipajes en un ómnibus de la ruta La Habana-Camagüey; uno se escondía dentro de un maletín en el compartimento del vehículo.

La inseguridad en Ciego de Ávila se inscribe en una crisis delictiva de alcance nacional sin precedentes. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 721 robos en los primeros seis meses de 2025, superando todo lo contabilizado en 2024 y casi cinco veces las cifras de 2023, con la central provincia como uno de las más afectadas.