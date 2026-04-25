Manuel Marrero pide "mano dura" contra el robo de combustible en Cuba

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz exigió este sábado intensificar el enfrentamiento al robo de combustible en Cuba, calificando estos delitos de especial gravedad por su impacto directo en la economía y los servicios básicos a la población.

«Hay que elevar el combate contra los delitos, sobre todo los asociados a los combustibles, que adquieren una particular gravedad por su impacto en la economía y en los servicios básicos a la población. Que se sepa que hay enfrentamiento», escribió Marrero en su cuenta de X.

El mensaje llegó un día después de que el primer ministro presidiera una reunión del Grupo de trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, realizada el viernes por videoconferencia con los territorios.

En ese encuentro, Leisy Hernández González, directora general de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (Onure), presentó los resultados de prevención y enfrentamiento al robo de combustible durante 2025 y el primer trimestre de 2026.

Marrero calificó el robo de aceite dieléctrico de transformadores como un delito de «alta sensibilidad», dado que su sustracción deja sin electricidad a comunidades enteras, y pidió mayor divulgación para involucrar a la población en el enfrentamiento.

El primer ministro solicitó además potenciar los controles en centros de elaboración y almacenes, y perfeccionar la aplicación Ticket y el sistema de venta en servicentros.

«Que se sepa que no hay tolerancia ante el robo de combustible, el robo de aceite ni ante la corrupción. (...) También queremos mano dura con los irresponsables administrativos que no están cumpliendo su papel, que no están exigiendo y que no están controlando como tienen que controlar», dijo.

Escasez extrema de combustible en Cuba

Cuba necesita ocho barcos de combustible al mes y desde diciembre de 2025 hasta finales de abril de 2026 solo recibió uno, lo que ha disparado los precios de la gasolina en el mercado negro hasta los 4,000-5,000 pesos cubanos por litro, cifra que supera el salario promedio mensual de unos 3,000 pesos.

En ese escenario de escasez, el robo de combustible se ha extendido a múltiples modalidades: sustracción de diésel de grupos electrógenos, alteración de registros en depósitos de CUPET y robos nocturnos en servicentros.

El robo de aceite dieléctrico de transformadores es una modalidad en auge que agrava directamente los apagones.

En Amancio, Las Tunas, el robo de 600 litros dejó sin electricidad a unas 5,000 personas, incluyendo un policlínico y una estación de bombeo. En Ciego de Ávila se registraron 41 robos de este tipo en 2025, afectando 84 transformadores.

Esta semana, tres hombres fueron procesados por sabotaje eléctrico en Jatibonico, Sancti Spíritus, tras sustraer aceite dieléctrico de una subestación del Complejo Agroindustrial Uruguay.

La Fiscalía cubana clasifica el robo de combustible como sabotaje, con penas de entre siete y 30 años de prisión, aunque el régimen reconoce que la complicidad de funcionarios y la falta de controles internos facilitan la impunidad.

No es la primera vez que Marrero aborda temas de corrupción y delitos en Cuba. En julio de 2025, presidió una reunión similar donde calificó el robo de combustible de «inadmisible» y admitió altos niveles de criminalidad pese a una supuesta baja general en los índices delictivos.