Revelan detalles del robo de maletines en ómnibus de Transtur en Cuba

Un nuevo incidente de inseguridad en el transporte interprovincial ha generado alarma en Cuba, luego de que un grupo de delincuentes perpetrara el robo de maletines en un ómnibus de la empresa estatal Transtur, mientras realizaba un viaje desde Oriente hacia La Habana.

El hecho ocurrió el sábado 16 de agosto alrededor de las 10:30 pm en la concurrida Vía Blanca, cuando el vehículo se detuvo momentáneamente en un semáforo.

Según relató en Facebook el internauta Kenny Fernández Delgado, varios sujetos aprovecharon esos pocos segundos para abrir la compuerta del maletero, extraer varias maletas y huir corriendo ante la mirada atónita y los gritos de los pasajeros.

En un inicio, Fernández se preguntaba cómo los ladrones lograron abrir con tanta facilidad el compartimento del ómnibus.

Sin embargo, días más tarde aclaró que los maleteros estaban cerrados con llave y que los delincuentes utilizaron una pata de cabra para forzarlos, demostrando la rapidez y la preparación con la que actuaron.

"Todo eso ocurrió en los escasos segundos que dura la luz roja del semáforo", escribió en una actualización en Facebook esta semana.

Los pasajeros afectados optaron por no denunciar de inmediato para evitar retrasar el viaje, una decisión que muestra la indefensión de los viajeros en este tipo de situaciones y la falta de garantías de seguridad en los trayectos interprovinciales.

Robos reiterados en ómnibus interprovinciales

Este episodio no es aislado.

En marzo pasado, tres individuos fueron sorprendidos intentando un peculiar robo en un ómnibus que cubría la ruta La Habana-Camagüey.

Mientras dos de ellos viajaban como pasajeros, un tercero se escondió dentro de un maletín vacío colocado en el compartimento de equipajes, con la intención de sustraer discretamente los objetos de valor de los demás viajeros.

El plan fue frustrado por la rápida reacción del conductor, aunque no antes de que los presuntos ladrones recibieran una golpiza por parte de los pasajeros indignados.

De igual manera, en noviembre de 2024 se reportó un hecho similar en un viaje entre La Habana y Nuevitas, donde un grupo de ladrones empleó la misma táctica para vaciar maletas durante el trayecto.

También se recuerdan denuncias como la del internauta Rafael Moyet, quien narró cómo en un ómnibus estatal que viajaba de Camagüey a La Habana le fueron robados equipajes en horas de la madrugada.

En ese caso, criticó la actitud del chofer, que se desentendió del incidente, y la falta de respuesta de la empresa estatal a cargo del servicio.

Preocupación creciente

Los reiterados reportes de robos en ómnibus de larga distancia han generado indignación en la población, que cuestiona la falta de medidas de seguridad en un servicio ya encarecido y poco confiable.

Usuarios en redes sociales han señalado incluso la posibilidad de que algunos de estos hechos cuenten con cierta complicidad interna, aunque no existen pruebas que confirmen esa hipótesis.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que los pasajeros interprovinciales se sienten cada vez más expuestos.

Las terminales de ómnibus, aeropuertos y carreteras se han convertido en escenarios frecuentes de delitos que, además del perjuicio económico, ponen en riesgo la integridad física de las personas.

A pesar de la ola de denuncias ciudadanas, la respuesta de las autoridades ha sido considerada insuficiente.

La población exige una acción más efectiva para frenar la delincuencia que se multiplica en la Isla, donde la crisis económica ha alimentado tanto la desesperación como la violencia.

