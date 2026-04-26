Seguridad del Estado tras detención de 'Spiderman': "En Villa Marista un hombre recibe evaluación clínica, no tortura"

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La página Razones de Cuba, instrumento propagandístico de la Contrainteligencia y la Seguridad del Estado del régimen, publicó un post para justificar la detención de Javier Ernesto Martín Gutiérrez, campeón cubano de artes marciales mixtas conocido como 'Spiderman', arrestado el pasado viernes La Habana.

El texto, titulado "Del balcón a Villa Marista: lo que los medios anti-Cuba ocultan del caso Spiderman", desplegó tres ejes argumentales: relativizar la protesta como "desorden público", insinuar que Martín Gutiérrez padece un trastorno psiquiátrico y presentar su traslado a Villa Marista como un acto de misericordia médica.

Luego de referirse al deportista como un alborotador de la paz vecinal, el programa que presenta Humberto Dionil López Suárez intentó desactivar la protesta y las denuncias del púgil con la típica narrativa del régimen, con toques de un populismo alambicado y procaz.

"Ningún medio entrevistó a quienes no podían dormir, a los niños que escuchaban gritos todo el día. En cualquier país del mundo, 9 días de alboroto público es desorden público, no activismo", subrayó Razones de Cuba, intentando una vez más desacreditar el gesto de protesta y la cobertura ofrecida por la prensa independiente sobre el caso de Martín Gutiérrez.

El campeón cubano de MMA fue detenido violentamente tras más de ocho días de protestas desde el balcón de su vivienda en la avenida 31, donde denunció la crisis social, el consumo de "el kímico" y la violencia callejera.

Agentes vestidos de civil lo interceptaron en la calle 90 entre 41 y 43, lo golpearon al resistirse y lo trasladaron en un vehículo sin identificación a Villa Marista, sede histórica de la policía política cubana.

Durante sus transmisiones en vivo, Martín Gutiérrez había denunciado: "Mujeres rebuscando en la basura y niños comiendo de los vertederos, mientras unos tienen de todo. No hay igualdad, ni siquiera en la pobreza".

Sin embargo, Razones de Cuba respondió a esas denuncias con el argumento de la "paz vecinal y los niños que no podían dormir", como si el hambre y los apagones no fuesen el verdadero "calvario" de los cubanos.

Ese populismo barato tiene un propósito preciso: criminalizar la protesta legítima usando el malestar de los vecinos como coartada, mientras se oculta que los propios oficiales del MININT admitieron a la familia que el detenido fue golpeado durante el arresto.

El segundo eje del post es más grave: la patologización del disenso.

Razones de Cuba afirmó que "fuentes cercanas señalan conductas asociables a trastornos psiquiátricos no diagnosticados: gritos incesantes, acusaciones desarticuladas, aislamiento", y que Martín Gutiérrez fue trasladado a Villa Marista "para un estudio que determine si padece algún trastorno y poder ayudarlo".

Esta táctica tiene décadas de historia en Cuba: Luis Manuel Otero Alcántara fue internado en sala psiquiátrica militarizada del Hospital Calixto García en 2021, y Archivo Cuba pidió a la Asociación Mundial de Psiquiatría expulsar a Cuba por abuso psiquiátrico.

Desde los años sesenta, el hospital Mazorra albergó disidentes diagnosticados falsamente como enfermos mentales, sometidos a electroshocks sin anestesia y psicofármacos forzados, prácticas documentadas por Amnistía Internacional desde 1977.

El patrón es siempre el mismo: quien protesta no es un ciudadano con razones legítimas, sino un enfermo que "necesita ayuda".

Villa Marista no es, bajo ningún concepto, un centro clínico: es la sede de la Seguridad del Estado desde 1963, creada con entrenamiento de instructores KGB, donde se documentan sesiones de tortura psicológica de más de ocho horas, aislamiento prolongado y fabricación de confesiones para televisión estatal.

En noviembre de 2025, el director de El Toque denunció el intento del régimen cubano de forzar declaraciones mediante esas sesiones en ese mismo edificio.

Razones de Cuba tampoco es un medio periodístico: es un instrumento de contrainteligencia digital conducido por Humberto López. Meta bloqueó sus cuentas de Facebook e Instagram en mayo de 2025 por violaciones a las normas comunitarias, y en 2022 la plataforma desmanteló una red de casi mil cuentas falsas cubanas coordinadas para amplificar contenido oficial y atacar opositores.

Para rematar su infamante post, Razones de Cuba concluyó con una frase de un cinismo y crueldad insuperables: Ahora que Martín Gutiérrez está preso, "en Marianao los vecinos duermen sin gritos y en Villa Marista un hombre recibe evaluación clínica, no tortura"

Así funciona la represión en Cuba: no solo con golpes y celdas, sino con este nivel de manipulación institucionalizada del lenguaje, donde una detención arbitraria en la sede de la policía política se convierte en "evaluación clínica" y una protesta legítima se reduce a "desorden público".