Director de El Toque denuncia intento del régimen cubano de fabricar causa penal contra su equipo

El periodista José Jasán Nieves, director de la plataforma El Toque, denunció este jueves que el régimen cubano intenta fabricar una causa penal contra miembros y colaboradores de su equipo, en una nueva escalada de hostigamiento contra el medio independiente.

La denuncia fue publicada en su cuenta de Facebook, donde Nieves afirmó que la ofensiva mediática lanzada el miércoles en la televisión estatal busca justificar una investigación penal que el propio medio había advertido desde septiembre de 2024.

“En aquella ocasión, colaboradores y personas sin vínculo directo con Mas Voces Foundation fueron sometidas a sesiones de tortura psicológica de más de ocho horas en Villa Marista para que ‘declararan’ en un supuesto caso criminal contra El Toque”, explicó.

Un año después —según el comunicado— esas declaraciones fueron manipuladas y presentadas en televisión nacional, una táctica recurrente del régimen para desacreditar a periodistas y opositores.

Nieves aseguró que el ataque oficial intenta vincularlo con delitos de tráfico de divisas y evasión fiscal, a partir de fondos procedentes de programas de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

El vocero oficialista Humberto López también calificó las operaciones del medio como “terrorismo económico”, una figura que no existe en la legislación cubana, y sugirió incluir a Nieves y a su equipo en una supuesta “Lista Nacional de Terroristas”, según el artículo 143 del Código Penal.

En su publicación, Nieves aclaró que tanto Mediaplus.Experience INC. como la organización sin fines de lucro Mas Voces Foundation INC. están registradas legalmente como proveedores del Gobierno federal de Estados Unidos, y que los contratos que reciben son públicos y transparentes.

“Trabajamos con la Embajada de Estados Unidos para apoyar proyectos sociales y culturales, nunca subversivos”, señaló.

El director de El Toque denunció además que durante la transmisión televisiva se exhibieron datos personales y la dirección de su vivienda, en lo que calificó como una práctica de doxing y acoso mediático.

También rechazó la manipulación sobre la compra de su vivienda, “una operación hipotecaria común en cualquier país, menos en una economía como la cubana, devastada por la dictadura de los últimos 65 años”.

Nieves advirtió que la campaña contra El Toque busca desviar la atención del fracaso del régimen en su política económica y del colapso del sistema cambiario.

“Es la única forma que tiene el Gobierno cubano de responder ante las demandas ciudadanas por su incapacidad para gestionar la crisis que ha creado”, escribió.

Cerró su mensaje reafirmando la misión del medio: “Seguiremos compartiendo periodismo y servicios de información. Que rabien más fuerte, que no nos callarán”.

Hace unos días, Nieves fue víctima de un acto de repudio en México, protagonizado por miembros del llamado Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, un grupo conocido por su apoyo al régimen de La Habana y su participación en actividades oficiales de la embajada cubana.