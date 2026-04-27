Arrestan a un hombre acusado de matar a su esposa e hijastro en Miami-Dade

Comparecencia en corte del acusado (i) y El sujeto acusado de doble asesinato (d)

Vídeos relacionados:

José Vidal, de 79 años, fue arrestado el pasado viernes y enfrenta dos cargos de homicidio en segundo grado con arma tras el hallazgo de su esposa y su hijastro muertos a puñaladas dentro de su apartamento en el noroeste del condado de Miami-Dade, según informaron las autoridades.

Los crímenes ocurrieron el 18 de abril en el complejo residencial Antigua at Country Club of Miami, ubicado en la cuadra 17500 de Northwest 67th Place.

Los agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade encontraron a ambas víctimas con heridas de arma blanca en distintos lugares apartamento, según reveló la prensa local.

Lo que llamó la atención de los investigadores desde el principio fue la conducta de Vidal tras los hechos.

Dos días después de los crímenes, el 20 de abril, el sospechoso montó en bicicleta y recorrió más de seis millas desde su apartamento hasta el Memorial Hospital West, en Pembroke Pines, donde llegó con una herida leve en el abdomen.

Allí ofreció versiones contradictorias a distintas personas.

En un momento afirmó que el 19 de abril había llegado a su apartamento, encontró la puerta abierta y fue atacado por dos hombres que lo dejaron inconsciente.

Según su relato, al despertar al día siguiente descubrió a su esposa y a su hijastro muertos.

En otra versión, describió a sus supuestos agresores como dos hombres de raza negra.

Dijo haber llamado al 911, pero añadió que decidió no esperar a los servicios de emergencia y optó por ir al hospital en bicicleta.

Los médicos determinaron que Vidal tenía únicamente un corte superficial en el abdomen y ninguna lesión en la cabeza, lo que contradecía directamente su relato de haber permanecido inconsciente durante horas.

La evidencia física desmanteló aún más su coartada.

Los investigadores encontraron huellas de calzado con sangre seca junto a los cuerpos y en distintas áreas del apartamento.

Esas huellas coincidían con unas sandalias halladas en la cocina que habían sido limpiadas, pero aún conservaban rastros de sangre.

Las cámaras de vigilancia del complejo mostraron a Vidal usando ese calzado.

Los videos de seguridad también captaron al sospechoso realizando múltiples viajes a un contenedor de basura cercano con bolsas llenas el mismo 18 de abril, sin que apareciera ninguna persona que coincidiera con la descripción de los supuestos agresores que él había mencionado.

Otro detalle que los investigadores consideraron revelador: las cámaras lo mostraron deteniéndose en una gasolinera para comprar boletos de lotería durante su trayecto en bicicleta hacia el hospital, dos días después de los crímenes.

Según el informe de arresto, la disputa que desencadenó los hechos se originó porque Vidal habría robado una gran cantidad de dinero y su hijastro había comunicado a familiares, el mismo 18 de abril, su intención de expulsarlo del hogar.

Los investigadores concluyeron que todo «se originó por una pelea por dinero y la decisión del hijastro de echarlo de la casa».

Durante el interrogatorio del viernes, Vidal admitió que se peleó con su hijastro por el robo de dinero y confirmó que lo estaban expulsando del apartamento.

Vidal compareció ante un juez el sábado, quien ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza.

Local10 News identificó al sospechoso como nacido en España.

El caso recuerda a otros episodios de violencia doméstica fatal en la comunidad hispana de Florida, como el homicidio ocurrido en Hialeah en noviembre de 2025, cuando una cubana murió a manos de su esposo; o el caso de un cubano condenado a 50 años de prisión en febrero por matar a su pareja en Florida.

En Florida, el homicidio en segundo grado es un delito grave de primer grado con pena máxima de cadena perpetua.

Para un acusado de 79 años, cualquier condena significativa equivale en la práctica a una sentencia de por vida.

Miami-Dade es el condado con las cifras más altas de violencia doméstica en Florida, donde las llamadas de emergencia por disputas domésticas aumentaron más del 12% en 2026 respecto al año anterior.