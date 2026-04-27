Abogado Willy Allen recibe por error revocación de parole que nunca tuvo

El abogado de inmigración Willy Allen reveló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le envió por error dos correos electrónicos a su cuenta personal revocando su parole de CBP One, a pesar de que él nunca tuvo ese beneficio migratorio.

"A mí me han llegado dos correos a mi correo personal revocando mi parole. Increíble", declaró Allen durante una transmisión en vivo en CiberCuba, con la periodista Tania Costa, donde calificó el incidente como una muestra de la "incompetencia2 del sistema del DHS.

Los dos mensajes llegaron con números de caso distintos y dirigidos a "Wilfredo Allen" como si fuera el titular del parole, cuando en realidad Allen es el abogado representante de los clientes a los que en teoría iban dirigidos esos correos. "Son tan incompetentes en DHS que me revocaron mi parole que está dirigido a mí con mi nombre como la persona que tiene el parole", señaló.

El abogado explicó que el DHS habría enviado las notificaciones al correo del representante legal en lugar de al del migrante afectado. "Me imagino que yo soy el abogado de la persona y no se dieron cuenta que en vez de mandar eso a la persona me lo estaban mandando a mí. No como abogado, pero mandándome a mí: 'Wilfredo Allen, su parole ha sido revocado", detalló.

Ante la pregunta de Tania Costa de si él alguna vez tuvo parole, Allen fue contundente: «Yo nunca tuve parole".

Ahora Allen debe revisar los números de documentos incluidos en los correos para identificar al o los clientes afectados. "Ahora tengo que buscar el número que tiene el documento para ver a quién le pertenece. Imagínate, tengo cantidad de clientes, tengo que ver a quién, por qué me llegó a mí y no al cliente mío", explicó.

La entrevistadora apuntó con humor que ese cliente podría haberse «librado» de recibir la notificación gracias al error, posibilidad que Allen no descartó.

El caso no es aislado. En abril de 2025, el DHS envió por error notificaciones de revocación a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que nunca tuvieron parole, generando confusión masiva entre la comunidad migrante y sus representantes legales.

Este caos se produjo en el marco de la campaña de la administración Trump para revocar el parole humanitario de miles de extranjeros del programa CHNV —Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela—, que beneficiaba a más de 530,000 migrantes.

Sin embargo, Allen aclaró que una jueza ya frenó esas acciones. "La jueza dijo que no pueden hacerlo. Así que tendremos que pelear. Son más peleas con este gobierno", afirmó.

El 15 de abril de 2025, la jueza federal Indira Talwani suspendió temporalmente todas las notificaciones de revocación del parole enviadas por Uscis, ordenando que cualquier cancelación debe seguir un proceso individualizado conforme a la ley.

El abogado también expresó preocupación por el cumplimiento de otras órdenes judiciales. "Una vez más están violando las propias leyes que tienen", advirtió, en referencia a una orden de una jueza en Maryland relacionada con la apertura de la frontera. "Por eso es que la orden de la jueza abriendo la frontera en Maryland me preocupa. Está por ver cómo van a arrastrar los pies hasta aplicarla", añadió.