Artista cubano conmueve al hablar de pobreza, arte y supervivencia en Cuba

Un video publicado en Instagram por el creador digital, pintor, editor y filmmaker Carlos Batista (@carlosbatistastudio) ha conmovido a miles de personas en la comunidad hispanohablante.
Se trata de una entrevista al artista cubano Jesús Concepción López. Habla sobre su vida marcada por la pobreza, su amor incondicional al arte y su voluntad de seguir adelante pese a las carencias extremas que impone la crisis en Cuba.
El clip contiene uno de los testimonios más impactantes sobre la realidad que viven hoy muchos ancianos artistas y artesanos cubanos en medio de la decadente situación del país.
Jesús Concepción López describe su realidad sin rodeos desde el inicio del video: «A veces tengo que hacer otra cosa, porque hay una situación muy difícil. Económicamente tenemos una situación todos muy difícil».
Muestra su casa humilde, que compró hace años y ha intentado reparar, pero las obras están paralizadas. «La cocina es como tú la ves. El Conservador de la Ciudad me ha estado ayudando pero los trabajos se paralizaron porque no hay materiales. Esa es una realidad», dice.
«A pesar de esto, soy feliz. Mi arte me acompaña, es mi compañero. Es como el aire que tú respiras. Esta es mi vida y la recibo con valor», afirma con una serenidad que desarmó a quienes lo escucharon.
Su relación con la madera, su material de trabajo, es casi filosófica: «Yo espero que la madera me pida lo que ella quiere. Ella tiene su cara y ella te dice lo que puede dar».
Sobre su forma de crear y sobrevivir, es igualmente directo: «Yo no trabajo para vender pero vendo por necesidad. Nunca en la vida le pongo precio a mis cosas».
El testimonio de Jesús Concepción López es representativo de una realidad que aplasta a miles de creadores en la isla. Al cierre de 2025, el 89% de la población cubana vivía en extrema pobreza y el 70% prescindía de al menos una comida diaria. El salario medio oficial equivalía a apenas 14 dólares mensuales al tipo de cambio informal.
La respuesta de la audiencia al video fue masiva y solidaria. Decenas de personas preguntaron cómo donarle dinero, comprarle obras o enviarle herramientas. El propio Carlos Batista respondió en los comentarios: «Cualquier interesado en ayudar puede escribirme al privado».
Entre los comentarios que más resonaron, uno resumió el sentimiento general: «Gente que se rinde a los 20 años y este señor soñando y creando a tantos años... es duro pero inspirador». Otro fue más escueto pero igual de certero: «El arte es como la fe, te mantiene de pie».
Jesús Concepción López cerró su testimonio con la frase que se convirtió en el corazón viral del video: «Desgraciadamente casi siempre los artistas somos pobres. Pobres, pero somos ricos de amor».
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis en Cuba y su Impacto en los Artistas
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo afecta la crisis en Cuba a los artistas locales?
La crisis en Cuba afecta profundamente a los artistas locales, quienes enfrentan escasez de materiales, dificultades económicas y la necesidad de abordar múltiples trabajos para sobrevivir. Jesús Concepción López, un artista cubano, ilustra esta situación al mostrar cómo ha tenido que paralizar las reparaciones de su hogar debido a la falta de recursos, y destaca que, a menudo, los artistas no pueden poner precio a sus obras por la necesidad de venderlas para subsistir.
¿Cuál es la realidad económica actual en Cuba para la población general?
La situación económica en Cuba es extremadamente difícil, con el 89% de la población viviendo en extrema pobreza y un salario medio oficial que apenas alcanza los 14 dólares mensuales al tipo de cambio informal. La falta de alimentos y medicinas, junto con la inflación y los apagones prolongados, son parte del día a día de los cubanos.
¿Qué papel juega el arte en la vida de los artistas cubanos en medio de la crisis?
Para muchos artistas cubanos, el arte es un refugio y una forma de resistencia ante las adversidades. Jesús Concepción López expresa que su arte es su compañero constante y le proporciona felicidad y significado, incluso cuando enfrenta carencias materiales.
¿Cómo ha reaccionado el público ante los testimonios de los artistas cubanos?
El público ha respondido con gran empatía y solidaridad a los testimonios de los artistas cubanos. Muchas personas han expresado interés en apoyar a estos artistas, ya sea comprando sus obras o enviando donaciones, como en el caso del video viral de Jesús Concepción López, que recibió miles de visualizaciones y comentarios de apoyo.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.