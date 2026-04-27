Artista cubano conmueve al hablar de pobreza, arte y supervivencia en Cuba

Un video publicado en Instagram por el creador digital, pintor, editor y filmmaker Carlos Batista (@carlosbatistastudio) ha conmovido a miles de personas en la comunidad hispanohablante.

Se trata de una entrevista al artista cubano Jesús Concepción López. Habla sobre su vida marcada por la pobreza, su amor incondicional al arte y su voluntad de seguir adelante pese a las carencias extremas que impone la crisis en Cuba.

El clip contiene uno de los testimonios más impactantes sobre la realidad que viven hoy muchos ancianos artistas y artesanos cubanos en medio de la decadente situación del país.

Jesús Concepción López describe su realidad sin rodeos desde el inicio del video: «A veces tengo que hacer otra cosa, porque hay una situación muy difícil. Económicamente tenemos una situación todos muy difícil».

Muestra su casa humilde, que compró hace años y ha intentado reparar, pero las obras están paralizadas. «La cocina es como tú la ves. El Conservador de la Ciudad me ha estado ayudando pero los trabajos se paralizaron porque no hay materiales. Esa es una realidad», dice.

«A pesar de esto, soy feliz. Mi arte me acompaña, es mi compañero. Es como el aire que tú respiras. Esta es mi vida y la recibo con valor», afirma con una serenidad que desarmó a quienes lo escucharon.

Su relación con la madera, su material de trabajo, es casi filosófica: «Yo espero que la madera me pida lo que ella quiere. Ella tiene su cara y ella te dice lo que puede dar».

Sobre su forma de crear y sobrevivir, es igualmente directo: «Yo no trabajo para vender pero vendo por necesidad. Nunca en la vida le pongo precio a mis cosas».

El testimonio de Jesús Concepción López es representativo de una realidad que aplasta a miles de creadores en la isla. Al cierre de 2025, el 89% de la población cubana vivía en extrema pobreza y el 70% prescindía de al menos una comida diaria. El salario medio oficial equivalía a apenas 14 dólares mensuales al tipo de cambio informal.

La respuesta de la audiencia al video fue masiva y solidaria. Decenas de personas preguntaron cómo donarle dinero, comprarle obras o enviarle herramientas. El propio Carlos Batista respondió en los comentarios: «Cualquier interesado en ayudar puede escribirme al privado».

Entre los comentarios que más resonaron, uno resumió el sentimiento general: «Gente que se rinde a los 20 años y este señor soñando y creando a tantos años... es duro pero inspirador». Otro fue más escueto pero igual de certero: «El arte es como la fe, te mantiene de pie».

Jesús Concepción López cerró su testimonio con la frase que se convirtió en el corazón viral del video: «Desgraciadamente casi siempre los artistas somos pobres. Pobres, pero somos ricos de amor».