Sancti Spíritus moderniza su sistema de transportación… con medios eléctricos

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En medio de una de las peores crisis energéticas de la historia de Cuba, el anuncio del Ministerio de Transporte sobre la «modernización» del sistema de transportación en Sancti Spíritus con vehículos eléctricos parece, más que una solución real, una burla al pueblo cubano.
El ministro Eduardo Rodríguez Dávila visitó la provincia de Sancti Spíritus para impulsar proyectos de medios eléctricos, según informó el propio Ministerio de Transporte en sus redes sociales.
Durante el recorrido por la Empresa Militar Industrial (EMI) Francisco Aguiar Rodríguez, el funcionario se interesó por la fabricación de un nuevo lote de 40 ecomóviles destinados a la transportación de pasajeros, con financiamiento del Fondo para el Desarrollo del Transporte Público.
En la línea de producción, se trabaja actualmente en el ensamblaje de 15 de esos medios eléctricos.
También se fabrica en la EMI un prototipo de ómnibus de combustión a partir de la importación del chasis, con planes de producir 12 unidades para servicios de transportación.
Rodríguez Dávila solicitó además trabajar en la adaptación de 10 triciclos eléctricos para la recogida de desechos sólidos en la ciudad cabecera y en un prototipo de ómnibus Diana electrificado para evaluar sus posibilidades técnicas.
«Hay que avanzar en la instalación de estaciones de carga con energía solar y seguir modernizando los medios de transporte», resaltó el ministro durante la visita.
«Con los carros eléctricos no solo tenemos una alternativa frente a la limitación de combustible, sino también con el uso de lubricantes», añadió.
La paradoja es difícil de ignorar: el 2 de mayo, Cuba registró un déficit eléctrico de 1.415 megavatios, con una capacidad de generación de apenas 1.735 MW frente a una demanda de 3.150 MW, apenas dos días antes de la visita ministerial.
Seis de las 16 unidades termoeléctricas del país estaban fuera de servicio, y el combustible ruso previsto para cubrir hasta finales de abril ya se había agotado sin perspectivas de reposición inmediata.
En ese contexto, Cuba necesita ocho barcos de combustible al mes pero solo recibió uno desde diciembre de 2025, según reconoció el propio ministro de Energía.
La crisis del transporte convencional es igualmente grave: de 558 ómnibus interprovinciales, menos del 40% están operativos, y el régimen admitió en enero de 2026 que el transporte público solo cubre el 42% de las metas planificadas.
En Ciego de Ávila, de 135 rutas de autobuses solo funcionan dos, y las siete rutas ferroviarias de la provincia están paralizadas por falta de combustible.
Sancti Spíritus ha sido la provincia pionera en este programa: los primeros cinco ecomóviles comenzaron a circular en junio de 2024, y en noviembre de 2025 se inauguró en la propia EMI la primera electrosolinera de Cuba como infraestructura experimental de carga solar.
Sin embargo, esa red de carga sigue siendo mínima y experimental, mientras los apagones llegan a afectar simultáneamente al 46% de la isla y el transporte en Cuba se hunde cada día sin que las promesas oficiales se traduzcan en soluciones reales para la población.
Preguntas frecuentes sobre la modernización del transporte en Sancti Spíritus, Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿En qué consiste la modernización del transporte en Sancti Spíritus?
La modernización del transporte en Sancti Spíritus consiste en la introducción de vehículos eléctricos como alternativa al transporte convencional. Se están ensamblando ecomóviles y se planea adaptar triciclos eléctricos para diversas funciones, como la recogida de desechos sólidos.
¿Qué desafíos enfrenta la implementación de vehículos eléctricos en Cuba?
La implementación de vehículos eléctricos en Cuba enfrenta varios desafíos, entre ellos, la escasez de infraestructura de carga, la crisis energética que limita la disponibilidad de electricidad y la falta de recursos para la producción y mantenimiento de estos vehículos. A pesar de las iniciativas, como la instalación de electrosolineras, el avance es lento y experimental.
¿Cómo afecta la crisis energética a la modernización del transporte en Cuba?
La crisis energética en Cuba afecta gravemente la modernización del transporte, ya que limita tanto la generación de electricidad como la importación de combustible. El déficit energético ha llevado a apagones frecuentes, lo que dificulta el funcionamiento de vehículos eléctricos y complica la situación del transporte público en general.
¿Cuáles son las perspectivas del transporte público en Cuba?
Las perspectivas del transporte público en Cuba son preocupantes debido a la crisis energética y la falta de recursos. Aunque se están realizando esfuerzos para introducir vehículos eléctricos y estaciones de carga solar, la falta de inversiones, el deterioro de la infraestructura y el déficit de combustible limitan severamente las posibilidades de mejora a corto plazo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.