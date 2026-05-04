Sancti Spíritus moderniza su sistema de transportación… con medios eléctricos

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En medio de una de las peores crisis energéticas de la historia de Cuba, el anuncio del Ministerio de Transporte sobre la «modernización» del sistema de transportación en Sancti Spíritus con vehículos eléctricos parece, más que una solución real, una burla al pueblo cubano.

El ministro Eduardo Rodríguez Dávila visitó la provincia de Sancti Spíritus para impulsar proyectos de medios eléctricos, según informó el propio Ministerio de Transporte en sus redes sociales.

Durante el recorrido por la Empresa Militar Industrial (EMI) Francisco Aguiar Rodríguez, el funcionario se interesó por la fabricación de un nuevo lote de 40 ecomóviles destinados a la transportación de pasajeros, con financiamiento del Fondo para el Desarrollo del Transporte Público.

En la línea de producción, se trabaja actualmente en el ensamblaje de 15 de esos medios eléctricos.

También se fabrica en la EMI un prototipo de ómnibus de combustión a partir de la importación del chasis, con planes de producir 12 unidades para servicios de transportación.

Rodríguez Dávila solicitó además trabajar en la adaptación de 10 triciclos eléctricos para la recogida de desechos sólidos en la ciudad cabecera y en un prototipo de ómnibus Diana electrificado para evaluar sus posibilidades técnicas.

«Hay que avanzar en la instalación de estaciones de carga con energía solar y seguir modernizando los medios de transporte», resaltó el ministro durante la visita.

«Con los carros eléctricos no solo tenemos una alternativa frente a la limitación de combustible, sino también con el uso de lubricantes», añadió.

La paradoja es difícil de ignorar: el 2 de mayo, Cuba registró un déficit eléctrico de 1.415 megavatios, con una capacidad de generación de apenas 1.735 MW frente a una demanda de 3.150 MW, apenas dos días antes de la visita ministerial.

Seis de las 16 unidades termoeléctricas del país estaban fuera de servicio, y el combustible ruso previsto para cubrir hasta finales de abril ya se había agotado sin perspectivas de reposición inmediata.

En ese contexto, Cuba necesita ocho barcos de combustible al mes pero solo recibió uno desde diciembre de 2025, según reconoció el propio ministro de Energía.

La crisis del transporte convencional es igualmente grave: de 558 ómnibus interprovinciales, menos del 40% están operativos, y el régimen admitió en enero de 2026 que el transporte público solo cubre el 42% de las metas planificadas.

En Ciego de Ávila, de 135 rutas de autobuses solo funcionan dos, y las siete rutas ferroviarias de la provincia están paralizadas por falta de combustible.

Sancti Spíritus ha sido la provincia pionera en este programa: los primeros cinco ecomóviles comenzaron a circular en junio de 2024, y en noviembre de 2025 se inauguró en la propia EMI la primera electrosolinera de Cuba como infraestructura experimental de carga solar.

Sin embargo, esa red de carga sigue siendo mínima y experimental, mientras los apagones llegan a afectar simultáneamente al 46% de la isla y el transporte en Cuba se hunde cada día sin que las promesas oficiales se traduzcan en soluciones reales para la población.