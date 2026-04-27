José Daniel Ferrer: «Trump y Rubio son la esperanza de Cuba»

Vídeos relacionados:

José Daniel Ferrer García, líder histórico de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), declaró en un mensaje publicado en Facebook que «Trump y Marco Rubio son hoy, la principal esperanza de nuestro Pueblo oprimido».

En reacción directa al tercer intento de asesinato contra el presidente estadounidense, Ferrer abrió su texto, titulado «Salvar a Cuba», dando gracias a Dios por haber protegido a Trump del ataque perpetrado por Cole Thomas Allen, ocurrido el pasado sábado durante la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca.

«Dios protege a los suyos», escribió el opositor cubano, interpretando la supervivencia del mandatario como una señal divina.

En el mensaje, Ferrer trazó un paralelismo bíblico entre la situación del pueblo cubano y la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, describiendo al régimen como «extremadamente inhumano» y afirmando que los prisioneros políticos cubanos «sobreviven en condiciones muy parecidas a las de los campos de exterminio de la Alemania nazi».

El exprisionero político, desterrado de Cuba y llegado a Miami en octubre de 2025, llamó a la unidad y la disciplina como condiciones indispensables para alcanzar la libertad, pero advirtió que la responsabilidad no recae solo en los aliados externos.

«Hoy tenemos un gran aliado en el gobierno de Estados Unidos y no debemos desaprovechar la oportunidad que Dios nos brinda. Debemos ser agradecidos con nuestros mejores amigos, pero no podemos esperar que hagan todo por nosotros», escribió.

Ferrer identificó los obstáculos internos como un peligro tan grave como la represión del régimen: «El mayor obstáculo para la libertad no siempre es solo el opresor criminal… también puede ser la falta de fe, la falta de unidad, la apatía, la mentalidad de sálvese quien pueda, los egos descontrolados».

El mensaje representa un retorno al tono de confianza plena en la dupla Trump-Rubio. En febrero, ante señales de posible debilitamiento de las sanciones, Ferrer había llamado a no depositar todas las esperanzas en Estados Unidos y a que los cubanos lucharan «con fuerzas redobladas».

En enero había planteado que Trump podría forzar una transición en Cuba similar a la aplicada en Venezuela, y en febrero sostuvo que un golpe de Estados Unidos debería sacar del poder a Miguel Díaz-Canel y a Alejandro Castro Espín.

Ferrer cerró su publicación con un llamado a la acción colectiva: «Confiamos en Dios, somos un Pueblo valiente y tenemos amigos como Marco Rubio y Donald Trump. Estamos listos para conquistar la Libertad Prometida».