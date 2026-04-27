Ley de Ajuste Cubano: ¿Está en peligro con los cambios en Cuba?

El abogado de inmigración Willy Allen descartó que cualquier cambio interno en Cuba —incluida una eventual ley de amnistía— pueda afectar la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano ni el estatus migratorio de los cubanos en Estados Unidos.

La pregunta surgió en el contexto de la ley de amnistía aprobada por Venezuela en febrero de 2026, que excluyó explícitamente a venezolanos en el exterior con Estatus de Protección Temporal (TPS) o solicitudes de asilo pendientes, generando incertidumbre sobre su futuro migratorio. Ante la duda de si algo similar podría ocurrirle a los cubanos, Allen fue categórico.

«Los cubanos estamos todavía bendecidos porque existe la Ley de Ajuste Cubano. Y esa ley no tiene que jugar con cualquier amnistía o con qué beneficio que den interno de Cuba. Esa ley se mantiene a pie», afirmó el abogado en entrevista con Tania Costa para CiberCuba.

Allen pidió expresamente a su audiencia que no entrara en pánico: «Escúcheme bien para que no cojan pánico: no va a afectar a los cubanos cualquier cambio interno hasta que Cuba no haya tenido elecciones libres democráticas y que se den cuenta que fueron elecciones completamente transparentes multipartidistas».

El abogado fue explícito al señalar que concesiones parciales del régimen no bastan para activar ese umbral. «Aunque el gobierno de Cuba ahora como parte de negociaciones libera todos los presos políticos, dice voy a permitir inversiones extranjeras, voy a permitir y escuchar reclamaciones de familia por las propiedades que fueron tomadas en los años 60. Aunque todo eso ocurra hoy, eso no significa que ha habido elecciones libres democráticas y transparentes», subrayó.

Este escenario resulta especialmente relevante en el momento actual: la administración Trump mantenía negociaciones con Cuba exigiendo la liberación de presos políticos como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, con un ultimátum que venció el 24 de abril. Cuba rechazó liberar presos como condición para negociar, lo que ilustra precisamente la distancia que separa al régimen de cualquier proceso electoral genuino.

Allen situó la Ley de Ajuste Cubano por encima del TPS y del asilo como forma de protección migratoria. «Nosotros tenemos una protección superior a lo que es el TPS, a lo que es cualquier otra forma de legalizarse, hasta lo que es el asilo. El ajuste cubano es superior a un asilo», dijo. Añadió incluso que «es más que superior para una persona casarse con un cubano que con un ciudadano americano por los beneficios y los privilegios».

Sobre la posibilidad de que la ley sea eliminada, Allen fue directo: «Yo no creo que lo van a quitar en un futuro muy cercano». Cabe recordar que solo el Congreso de Estados Unidos puede derogar la CAA, no el presidente mediante decreto ejecutivo, y la Ley Helms-Burton de 1996 condiciona cualquier cambio a la existencia de un gobierno democráticamente electo en la isla.

En cuanto al plazo para que Cuba alcance ese estándar democrático, Allen fue escéptico: «Yo creo que estamos lejos, podemos estar hasta una década lejos de que Cuba haya tenido un cambio suficientemente amplio para que existan ese tipo de elecciones».

El abogado cerró con una reflexión personal cargada de emoción. «Voy a cumplir 75 años. Estaba esperando ese cambio por 65 años. Me gustaría ver un cambio. Me gustaría que ocurra durante el tiempo que yo estoy vivo. Me gustaría volver a la finca de mi padre en Ciego Montero», dijo. Y añadió: «Apoyo a negociaciones. Apoyo que Díaz-Canel se vaya a vivir con Tania en España. Apoyo a cualquier cambio que mejore la situación para el cubano de a día».