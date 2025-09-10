Administración Trump intensifica ofensiva contra fraude con la Ley de Ajuste Cubano

Vídeos relacionados:
La administración del presidente Donald Trump ha reforzado su política de tolerancia cero frente al fraude migratorio, centrando parte de sus esfuerzos en detectar y procesar casos de uso indebido de la Ley de Ajuste Cubano (CAA), una normativa que ha beneficiado históricamente a miles de migrantes procedentes de Cuba.
En este contexto, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó esta semana una demanda civil de desnaturalización contra un ciudadano argentino, marcando un nuevo episodio en la ofensiva federal para proteger la integridad de los procesos migratorios estadounidenses.
La acción forma parte de una estrategia más amplia para atacar las redes de falsificación y fraude que durante años han explotado vacíos legales para obtener beneficios migratorios.
Un argentino acusado de fingir ser cubano para obtener la ciudadanía
Café Fuerte informó sobre el caso que ahora está bajo la lupa e involucra a Fernando Adrián Moio Bartolini, de 50 años, residente en Windermere, Florida.
Los documentos presentados ante un tribunal federal en Orlando, indican que Moio Bartolini obtuvo fraudulentamente la ciudadanía estadounidense tras hacerse pasar por cubano y beneficiarse de la CAA.
Las autoridades revelaron que el acusado ingresó a Estados Unidos con una visa de visitante y luego compró un certificado de nacimiento cubano falso, así como un pasaporte cubano también fraudulento. Usó estos documentos para solicitar la residencia permanente como si fuera un ciudadano cubano, logrando eventualmente naturalizarse como estadounidense.
En 2013, ya había sido condenado por fraude de pasaporte, y durante ese proceso admitió el uso de documentos falsos para obtener su estatus migratorio.
El caso resurgió recientemente cuando Moio Bartolini intentó ingresar a EE.UU. por el Aeropuerto Internacional de Miami, proveniente de Medellín, Colombia, y un agente de Aduanas y Protección de Fronteras notó su acento argentino.
“El Departamento de Justicia está comprometido a preservar la integridad de la ciudadanía estadounidense y luchará enérgicamente por la desnaturalización de los estafadores que mienten para obtener beneficios migratorios”, afirmó el fiscal general adjunto Brett A. Shumate.
El DOJ considera la desnaturalización civil como una herramienta clave para impedir que el fraude migratorio quede impune.
La Ley de Ajuste Cubano sigue vigente pese a otras suspensiones migratorias
Aunque el caso del argentino ha renovado el debate sobre los fraudes al amparo de la Ley de Ajuste Cubano, es importante aclarar que la CAA no ha sido modificada ni suspendida, y su vigencia está protegida por la legislación estadounidense.
A pesar de la suspensión temporal de trámites relacionados con el parole humanitario (CHNV) y el programa de reunificación familiar (CFRP), la CAA sigue completamente operativa. Esta ley, vigente desde 1966 y codificada en la Ley Helms-Burton de 1996, solo puede ser modificada o eliminada por el Congreso de Estados Unidos.
El ajuste de estatus bajo la CAA no ha sido afectado. Esto significa que los cubanos que ingresen a territorio estadounidense con un parole válido y cumplan un año de presencia física pueden continuar solicitando la residencia permanente legal sin impedimentos.
Además, la CAA no depende de decisiones ejecutivas del presidente, por lo que ni Donald Trump ni ningún otro mandatario puede revocarla por decreto. Para su derogación se requeriría, además, que se verifiquen tres condiciones clave: un cambio democrático en Cuba, elecciones libres y la liberación de todos los presos políticos, condiciones que actualmente no se cumplen.
Recomendación a los migrantes: estar informados y evitar fraudes
Las autoridades migratorias han recomendado a los migrantes cubanos mantenerse informados a través de canales oficiales y medios confiables, evitando caer en redes de fraude o desinformación que prometen beneficios migratorios rápidos a cambio de dinero.
Mientras la administración Trump refuerza su lucha contra el fraude migratorio, el acceso legal mediante la Ley de Ajuste Cubano sigue siendo una opción válida y segura para quienes cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
