Guardia Costera incauta más de siete mil libras de drogas en el Caribe y el Pacífico

Vídeos relacionados:

La tripulación del guardacostas USCGC Escanaba descargó el lunes aproximadamente 7,050 libras de cocaína —valoradas en más de 53 millones de dólares— en el Puerto Everglades, Florida, tras dos interdicciones realizadas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico Oriental, según informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

El operativo contó con el apoyo del Escuadrón de Interdicción Táctica en Helicópteros (HITRON), la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur y vigilantes de los Distritos Sureste y Suroeste de la Guardia Costera.

El comandante del Escanaba, Cmdr. Nicholas Seniuk, destacó el desempeño de su tripulación: «Los logros de la tripulación en esta patrulla reflejan lo mejor de nuestro servicio: valentía, vigilancia y un compromiso inquebrantable con la protección del pueblo estadounidense».

«Cada libra de narcóticos que mantenemos fuera de nuestras calles representa vidas transformadas, violencia prevenida y comunidades más seguras. No podríamos estar más orgullosos de su extraordinario trabajo», añadió Seniuk.

La Guardia Costera subrayó que el 80% de las drogas con destino a Estados Unidos son interceptadas en el mar, y que la cocaína incautada financia a carteles y organizaciones criminales transnacionales que también producen y trafican fentanilo ilegal hacia territorio estadounidense.

Esta descarga se produce días después de que el USCGC Tampa descargara 3,825 libras de cocaína —valoradas en 28.7 millones de dólares— bajo la Operación Pacific Viper, tras una patrulla de 74 días.

El pasado 23 de abril, el USCGC Resolute también descargó 2,570 libras de cocaína, con un valor estimado de 19.3 millones de dólares, producto de tres interdicciones en el Caribe realizadas por el USCGC Tahoma y el USS Billings.

En marzo, la Guardia Costera incautó más de 6,570 libras de cocaína valoradas en más de 49 millones de dólares en el Pacífico Oriental, mientras que en febrero se decomisaron 17,750 libras valoradas en más de 133.5 millones de dólares con participación del USCGC Seneca y el HITRON.

Las operaciones forman parte de un patrón sostenido de interdicciones que se intensificó notablemente en 2025, cuando la Guardia Costera incautó más de 511,000 libras de cocaína, más del triple de su promedio anual histórico.

Desde el lanzamiento de la Operación Pacific Viper en agosto de 2025, enfocada en el Pacífico Oriental, la institución ha decomisado más de 215,000 libras de cocaína y detenido a 160 presuntos narcotraficantes, en lo que representa uno de los mayores decomisos de cocaína en la historia de la Guardia Costera estadounidense.